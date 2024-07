Pixel 9 : trois fonctions IA révélées dont un « Recall » façon Google

Google Pixel 8a – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

Les Pixel 9 seront présentés le 13 août prochain lors de l’évènement Made by Google. Mais les futurs smartphones haut de gamme commencent déjà à dévoiler leurs secrets. Après la révélation supposée d’un modèle rose vif en Algérie, une fuite nous en dit plus sur les fonctionnalités assistées par l’IA qui seront proposées aux utilisateurs.

Les Pixel 9 feront la part belle à l’IA, sans surprise

D’après une source de Google citée par Android Authority, on retrouvera sans surprise le chatbot Gemini et le fameux Circle to Search (Entourer pour chercher), que l’on retrouve déjà sur les anciens modèles. Nous allons ainsi plutôt nous attarder sur les trois fonctions IA inédites qui se profilent pour les utilisateurs :

La fonction “Add Me” vous permettra de vous “assurer que tout le monde est inclus dans une photo de groupe”. Il devrait s’agir d’une version améliorée de l’outil “Best Take” (meilleure prise) des Pixel 8. Pour rappel, celui-ci vous permet d’obtenir la photo de groupe la plus avantageuse en combinant plusieurs expressions faciales à partir de plusieurs clichés.

La fonction “Studio” sera probablement un générateur d’images maison. “Vous l’imaginez, Pixel le crée”, indique le descriptif. Vous pourrez probablement l’exploiter pour créer des images, des fonds d’écran, des avatars voire même des emojis et des autocollants personnalisés.

La fonction Pixel Screenshots fait penser à l’outil Recall de Microsoft. Celui-ci capture tout ce que vous faites à l’écran pour vous aider à retrouver des informations plus tard. L’outil des Pixel n’enregistra toutefois rien de son propre chef. Il se contentera d’analyser les captures d’écran prises par vos soins. Vous pourrez ainsi poser des questions à l’IA locale pour rechercher une information spécifique dans vos captures.

Nous en saurons évidemment plus le mois prochain lors de la présentation de la nouvelle gamme qui devrait être composée des trois déclinaisons suivantes : Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL. D’autres fonctionnalités soutenues par l’intelligence artificielle devraient également être présentées à cette occasion.