Google Pixel 8a vs Pixel 8 : quel smartphone acheter ?

Un troisième modèle de smartphone vient tout juste de rejoindre la gamme Pixel 8. Si la déclinaison abordable affiche de nombreuses similitudes avec le modèle de base, une différence de taille subsiste pourtant. En effet, les deux smartphones affiche un écart de prix considérable. C’est dans ce contexte, que nous avons confronté le Pixel 8 et le Pixel 8a, afin de voir si cette différence tarifaire est justifié. Vous serez ainsi plus à même de savoir quel modèle correspond le plus à vos attentes.

🤳 Le design : le Pixel 8 est résolument plus haut de gamme

Le Pixel 8a rompt, tout comme le Pixel 8, avec les bords carrés de ses prédécesseurs, en arborant des coins arrondis. Le Pixel 8 affirme toutefois son positionnement haut de gamme en profitant de bordures fines tout autour de son écran, quand le Pixel 8a affiche des bordures plus épaisses, notamment sur la partie inférieure. Concernant les autres différences esthétiques, on note également un design encore plus arrondi, ou encore un bloc photo arrière moins imposant, pour le Pixel 8a.

La distinction entre les deux modèles s’opère également du côté des matériaux, qui sont en grande partie recyclés. Bien qu’ils profitent tous deux d’un dos en finition mate, le boîtier du Pixel 8 a été conçu avec de l’aluminium, tandis que le Pixel 8a utilise de l’aluminium pour les tranches et son module photo, et du plastique pour sa façade arrière.

© Google

Le Pixel 8a a beau être une version plus abordable du Pixel 8, il n’en est pas pour autant une version plus compacte. Au contraire, le modèle estampillé « a » affiche même un design légèrement plus imposant que son aîné, et un petit gramme supplémentaire sur la balance. Voici le poids et les dimensions des deux smartphones :

Dimensions et poids du Pixel 8a : 152.1 x 72.7 x 8.9 mm / 188 g ;

/ ; Dimensions et poids du Pixel 8 : 150.5 x 70.8 x 8.9 mm / 187 g.

Par ailleurs, le Pixel 8 profite d’un verre de protection Corning Gorilla Glass Victus, contrairement au Pixel 8a, qui utilise un verre Corning Gorilla Glass 3, moins résistant. Les deux smartphones sont bien évidemment étanches à la poussière et l’eau. Toutefois, le Pixel 8 se démarque en offrant une certification IP68, qui lui permet de résister à une immersion jusqu’à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes. De son côté, le Pixel 8a propose, comme le modèle précédent, une certification IP67, qui ne le protège que jusqu’à 1 m pendant 30 minutes. En définitive et bien que le match soit serré, nous accordons ici l’avantage au Pixel 8, qui propose une esthétique plus soignée, et se veut également plus robuste que son petit frère.

📱 L’écran : une expérience d’affichage qualitative d’un côté comme de l’autre

Cette année, Google a décidé de proposer un écran quasiment similaire à celui de son modèle de base, sur sa déclinaison abordable. En effet, les Pixel 8 et 8a disposent du même écran AMOLED à la définition FHD+ (2400 x 1080 pixels).

Baptisée Actua, cette dalle profite d’une luminosité maximale capable de grimper jusqu’à 1400 nits, voire 2000 nits en extérieur. Ce qui est excellent. D’autre part, le Pixel 8a profite d’une belle montée en gamme par rapport au Pixel 7a, qui se limitait à du 90 Hz. En effet, le modèle abordable de 2024 propose désormais le même taux de rafraîchissement de 120 Hz que le modèle haut de gamme. Les deux smartphones profitent de la technologie LTPS qui assure une oscillation entre 60 et 120 Hz en fonction des besoins.

L’écran du Pixel 8 © Tom’s Guide

La seule différence réside donc vraisemblablement dans le 0,1 pouce supplémentaire de la dalle du Pixel 8, qui affiche une diagonale de 6,2 pouces, contre 6,1 pouce pour le Pixel 8a. La résolution est quant à elle de 428 ppp pour le Pixel 8 et de 430 ppp pour le Pixel 8a ; ce qui est du pareil au même. Ainsi et dans la pratique, les deux écrans sont impossibles à départager. C’est donc un match nul.

🆚 Comparatif des fiches techniques entre le Pixel 8a et le Pixel 8

Afin de vous permettre de différencier d’un simple coup d’œil le Pixel 8 de sa version abordable, nous avons réuni les principales caractéristiques des deux modèles dans le tableau comparatif suivant.

Pixel 8a Pixel 8 Dimensions 152.1 x 72.7 x 8.9 mm 150.5 x 70.8 x 8.9 mm Poids 188 g 187 g Écran OLED LTPS 6,1″ – FHD+ (2400 x 1080p) – 430 ppp – 60 à 120 Hz OLED LTPS 6,2″ – FHD+ (2400 x 1080p) – 428 ppp – 60 à 120 Hz Processeur Tensor G3 Tensor G3 Carte graphique Immortalis-G715s MC10 Immortalis-G715s MC10 Mémoire vive (RAM) 8 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5X Système d’exploitation / Surcouche Android 14 / Pixel Experience Android 14 / Pixel Experience Capacité de stockage 128 ou 256 Go 128 ou 256 Go Définition des appareils photo arrière 64 + 13 Mpx 50 + 12 Mpx Définition de l’appareil photo avant 13 Mpx 10,5 Mpx Batterie / puissance de charge 4492 mAh / 18 W 4575 mAh / 27 W Certification d’étanchéité IP67 IP68 Connectivité Wi-Fi 6E – Bluetooth 5.3 – 5G Wi-Fi 7 – Bluetooth 5.3 – 5G Coloris Noir volcanique, porcelaine, bleu azur et vert aloe Noir volcanique, vert sauge, rose et menthe Prix officiel 549 € (128 Go) ou 609 € (256 Go) 799 € (128 Go) ou 859 € (256 Go)

⚙️ Les performances : équivalentes jusqu’à preuve du contraire

Les deux appareils sont équipés de la même puce mobile, la Tensor G3. Cette dernière, cadencée à 2,91 GHz et gravée en 4 nm assure de bonnes performances, bien qu’elle ne puisse pas rivaliser avec d’autres processeurs haut de gamme présents sur les moutures de Samsung et Apple. Le dernier SoC maison de Google se montre toutefois suffisamment véloce pour assurer une expérience fluide, quelle que soit l’application que l’on exécute. La chauffe est également contenue sur ce smartphone.

Pour ce qui est des performances en jeu, le GPU Immortalis-G715s MC10 introduit le raytracing matériel, qui permet de profiter de rendus graphique améliorés. Autrement, tous les jeux tournent sans ralentissement. Par ailleurs, la puce Tensor G3 offre également de nombreuses fonctionnalités d’IA : filtrage des appels indésirables, correction automatique des fautes de frappes, traduction instantanée en plusieurs langues, gomme magique audio, entourer pour chercher, retouches photo professionnelles, etc.

Bien que le Pixel 8a embarque lui aussi la puce Tensor G3, nous sommes pour le moment, en l’absence de test, incapable de dire s’il proposera des performances similaires. En effet, le smartphone devrait disposer d’une version « underclockée » du Tensor G3, ce qui pourrait venir limiter ses performances. Pour le reste, les deux modèles profitent d’Android 14 et disposent de 7 ans de mises à jour logicielles et matérielles.

Il n’est donc pas possible de départager les deux déclinaisons. Toutefois, si la version du Tensor G3 présent sur le Pixel 8a sous-performe effectivement, le point reviendrait dans ce cas au Google Pixel 8. En attendant de pouvoir tester le dernier Google Pixel, nous accordons pour le moment une égalité.

📸 La photo : le Pixel 8 s’en sort mieux la nuit

Le Pixel 8 conserve l’équipement photo du modèle précédent, mais profite d’un capteur plus grand, qui lui permet de capturer toujours plus de lumière en condition nocturne. Le Pixel 8a réutilise également l’équipement de son prédécesseur. Les deux modules disposent de davantage de mégapixels que sur le Pixel 8. Toutefois, le capteur principal est moins grand. En l’absence de test du Pixel 8a, on peut toutefois s’appuyer sur les résultats du Pixel 7a, qui dispose du même équipement photo.

On peut donc s’attendre à ce que le modèle le plus récent de la gamme Pixel 8 propose des résultats tout aussi concluants, voire encore plus qualitatifs, grâce à l’apport de l’IA et de ses précieuses fonctionnalités, comme Meilleure prise, qui permet de capturer des photos toujours réussies.

Google Pixel 8a Google Pixel 8 Appareils photo arrière Grand-angle de 64 Mpx (f/1,89)

Ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2) Grand-angle de 50 Mpx (f/1,7)

Ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) Appareil photo avant 13 Mpx (f/2,2) 10,5 Mpx (f/2,2) Enregistrement vidéo 4K à 30 ou 60 FPS à l’arrière et 4K à 30 FPS à l’avant 4K à 24, 30 ou 60 FPS à l’avant et à l’arrière

La photo est l’un des grands atouts des smartphones Google Pixel. Ces deux modèles confirment la règle en proposant tous deux des clichés réussis, de nuit comme de jour. On apprécie le rendu naturel des photos, qui se veulent à la fois détaillées et lumineuses. Les selfies sont également d’excellente facture, tout comme le mode portrait, qui livre de beaux résultats, sublimés par un superbe effet bokeh (flou artistique).

Le double capteur photo des Pixel 8 (à droite) et Pixel 8a (à gauche) © Google

Les deux smartphones proposent par ailleurs un zoom numérique x8. En revanche, le Pixel 8a n’offre pas de mise au point macro. De plus, son module avant offre une moins bonne prestation en vidéo que son grand frère, puisqu’il se limite à 30 FPS en 4K, contre 60 FPS sur le Pixel 8. Quoi qu’il en soit, et bien que les deux smartphones réalisent tous deux une très belle prestation en photo, nous accordons ici le point au Pixel 8, qui s’en sort un peu mieux en basses lumières grâce à son capteur principal, doté d’une plus grande ouverture focale.

🔋 L’autonomie : meilleure sur le Pixel 8

Le Pixel 8 a tenu 15h38 sur notre test d’autonomie vidéo, avec son accumulateur de 4575 mAh. Le smartphone propose une charge à 27 W et une charge rapide à 18 W avec le chargeur Pixel Stand 2, ou bien à 12 W avec un chargeur Qi. Il propose également la fonction Partage de batterie, absente sur le Pixel 8a, qui permet de charger un smartphone ou des écouteurs compatibles.

Le Pixel 8a dispose quant à lui d’une batterie de 4492 mAh. Bien que nous ne connaissons pas encore son autonomie, on peut toutefois s’attendre à ce qu’il soit plus endurant que son prédécesseur, étant donné qu’il profite d’une batterie plus conséquente. Pour information, le Pixel 7a a tenu environ 10h30 au même test d’autonomie. D’autre part, le Tensor G3 devrait lui permettre de mieux gérer son énergie. Par ailleurs, il propose une charge jusqu’à 18 W, et une charge sans-fil limitée à 7,5 W.

Au regard de ces éléments, cela nous étonnerait que le Pixel 8a parvienne à surpasser le Pixel 8 dans ce domaine. Ainsi, pour le moment et jusqu’à preuve du contraire, nous accordons le point au Pixel 8.

💰 Le prix : avantage au Pixel 8a

La déclinaison abordable du Pixel 8 est proposée à 250 € de moins que la version classique. En plus, Google vous fait actuellement profiter d’un bonus pouvant aller jusqu’à 150 € à valoir sur le Pixel 8a, si vous faites reprendre votre smartphone. Il est de surcroît désormais possible d’opter pour une capacité de 256 Go. Pour rappel, le Pixel 7a, n’est quant à lui proposé qu’en une seule version de 128 Go.

Voici les prix officiels des deux smartphones dans toutes leurs versions :

Le Pixel 8 (128 Go) : 799 € ;

; Le Pixel 8 (256 Go) : 859 € ;

; Le Pixel 8a (128 Go) : 549 € ;

; Le Pixel 8a (256 Go) : 609 €.

Il est toutefois intéressant de noter que le Pixel 8 bénéficie régulièrement de belles promotions, qui réduisent fortement l’écart de prix avec son homologue estampillé « a ». En ce moment, Boulanger le propose par exemple à 599 €. À ce prix, on ne peut que vous conseiller d’opter pour le modèle haut de gamme.

🏆 Pixel 8a vs Pixel 8 : qui l’emporte ?

Si l’on fait le bilan de ce comparatif, il va sans dire que le Pixel 8 l’emporte (5 à 3). Le smartphone haut de gamme arbore un design plus premium, et propose une meilleure résistance aux chocs et aux rayures, ainsi qu’une meilleure étanchéité. Par ailleurs, il justifie d’une meilleure qualité photo et vidéo, et probablement aussi d’une meilleure autonomie.

Toutefois, si l’on s’y penche de plus près, les différences entre les deux versions sont plutôt ténues, mais la différence de prix est bien réelle. Ainsi, le Pixel 8a s’impose clairement comme un excellent rapport qualité/prix sur le segment du milieu de gamme. En temps normal du moins, puisque le Pixel 8 est régulièrement en promo.

Si vous cherchez un smartphone performant à moindre coût, le modèle le plus accessible s’imposera donc comme le meilleur choix. Toutefois, lorsque la déclinaison haut de gamme est à peine plus chère que son homologue abordable, cette dernière vaut nettement plus le coup. Enfin, si vous visez l’excellence, le Pixel 8 Pro offre quant à lui la meilleure expérience en proposant une qualité photographique supérieure avec son triple capteur. Il est toutefois beaucoup plus cher que le Pixel 8a.