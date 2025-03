Pixel 9a : de nouvelles fuites qui en disent long

Crédit : The Mobile Central

Sans attendre le Google I/O 2025 prévu les 20 et 21 mai 2025, de nouvelles fuites nous dévoilent beaucoup d’informations sur le nouveau Google Pixel 9a. Pour être franche, cette nouvelle vidéo est un véritable spoiler… Si vous ne voulez pas tout savoir sur le prochain smartphone de Google pour garder un minimum de surprise pour le mois de mai, passez votre chemin.

Deux vidéos nous dévoilent tout sur le Pixel 9a avant même sa présentation officielle

Cette vidéo diffusée sur YouTube est présentée par Sahil Karoul, un créateur de contenus basé à Dubai. Il procède à l’unboxing (le déballage en français) du nouveau Pixel 9a.

Spécialiste des tests de nouveaux appareils, The Mobile Central y va aussi de sa vidéo de présentation.

Dans les deux vidéos, les designs des appareils correspondent à ce que les précédentes rumeurs avaient annoncé : des coins arrondis similaires à ceux des Google Pixel 9 et 9 Pro/XL, un cadre métallique et un capteur frontal plus grand que les autres modèles de la gamme 9.

D’après les autres informations notables, on peut signaler l’écran OLED de 6,3 pouces et un appareil photo arrière composé de deux capteurs : un grand angle de 48 Mpx et un ultra-grand angle de 13 Mpx. Au niveau des détails de la fiche technique, le smartphone dispose de 8 Go de RAM, de 128 à 256 Go de stockage et d’une puce Tensor G4. Les précédentes rumeurs faisaient état d’une batterie de 5 100 mAh et de 4 coloris disponibles : le violet, le rose, le noir et le blanc.

Les vidéos présentent des tests de photos et de vidéo prises avec le Pixel 9a, ainsi qu’un benchmark de la Tensor G4.

Le Pixel 9a rejoindra bientôt la famille des Google Pixel 9, qui comprend déjà 4 modèles : le Pixel 9 standard, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold.

Reste à savoir le prix de cet appareil suivra la tendance des éditions précédentes, à savoir sous la barre des 400€, sachant que le Pixel 8a a été lancé avec 150€ de plus que le Pixel 7a.