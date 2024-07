Pixel Watch 3 : des documents officiels révèlent la présence d’une fonction-clé de l’Apple Watch

Des rendus 3D non-officiel de la Google Pixel Watch 3 par OnLeaks

En octobre 2023, Google officialisait la Pixel Watch 2. Moins d’un an plus tard, l’entreprise se prépare à dévoiler sa successeure. La conférence Made by Google du 13 août devrait voir un joli programme. Si nous en savions déjà beaucoup sur la gamme Pixel 9 prévue pour cette présentation, en revanche la nouvelle montre connectée de Google était restée jusqu’ici bien mystérieuse. Jusqu’à aujourd’hui et sa certification pour commercialisation.

La Google Pixel Watch 3 est certifiée par la FCC aux États-Unis

Aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) vient d’autoriser la commercialisation de quatre “appareils sans fil“. Ceux-ci portent l’identifiant FCC de Google, avec pour doux noms GBDU9, GRY0E, GG3HH et GGE4J. Ces dispositifs ont été soumis à des tests de radiofréquences et sont maintenant certifiés par le gendarme des télécommunications du pays.

Deux variantes sont dotées d’une connectivité LTE, tandis que les autres ne prennent en charge que le Wi-Fi et le Bluetooth. En outre, Google a soumis cinq bracelets au test d’exposition aux radiofréquences. Cet indice ne trompe pas : il s’agit bien des prochaines déclinaisons de sa smartwatch.

Ces quatre modèles confirment des fuites récentes, selon lesquelles Google lancerait la Pixel Watch 3 en variantes de 41 mm et 45 mm cette année. Grâce à ces dimensions plus imposantes, l’écran sera plus grand et la batterie plus importante, pour une autonomie accrue.

La Pixel Watch 3 sera dotée de l’Ultra-Wideband comme l’Apple Watch

En examinant la demande de la FCC, nos confrères de Droid Life ont constaté la présence de l’Ultra-Wideband (UWB) sur les quatre modèles. Cet ajout ouvrirait de nouvelles possibilités d’utilisation pour la Pixel Watch 3. Par exemple, cela permettrait comme avec l’Apple Watch de déverrouiller automatiquement la porte d’une voiture. Google devrait présenter d’autres fonctionnalités basé sur l’UWB le mois prochain.

Mieux encore, la prochaine montre de Google prendra en charge à la fois le Wi-Fi 5GHz et 2,4GHz, une rareté sur les smartwatches. Un document suggère notamment que la Pixel Watch 3 pourrait disposer d’une connectivité Wi-Fi 6 (802.11ax). Bien évidemment le NFC est également au programme pour les paiements mobiles sans contact. De quoi réaliser les progrès nécessaires à la succession de la Pixel Watch 2 ?