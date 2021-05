PlayStation : Days Gone, une fin secrète tease Days Gone 2… annulé par Sony

Days Gone, exclusivité PS4 qui a été offerte à tous les possesseurs de PS5 et tous les abonnés au PS Plus, n’aura a priori pas de suite. C’est en tout cas la décision que Sony semble avoir prise, reléguant les équipes de Bend Studio à un rôle de support d’une future production multijoueur de Naughty Dog. Pourtant, malgré un lancement compliqué entaché par de nombreux bugs et une optimisation hasardeuse, le jeu a fini par conquérir le cœur des joueurs avec une version PS5 très agréable. Si vous avez fini Days Gone et que vous n’avez pas continué à jouer, il est probable que vous ayez manqué cette mission post-générique qui donne une idée de ce qu’aurait pu être la suite.

Days Gone n’aura pas de suite. Crédit : Sony/Bend Studio

Days Gone : la mission finale qui prépare le terrain à Days Gone 2

Attention, les paragraphes suivants contiennent des spoilers majeurs sur Days Gone. Si vous n’y avez pas encore joué, le jeu est disponible gratuitement sur PlayStation 5 grâce à la PS Plus Collection. Il était également gratuit pour les abonnés au PS Plus au mois d’avril.

A la fin de la dernière mission de Days Gone, qui consiste à détruire Wizard Island et à sauver Sarah, il est encore possible de parcourir l’Oregon à moto pour faire durer le plaisir. Ou finir de détruire les hordes, ou décrocher le trophée platine, entre autres. Si vous n’avez pas continué à la suite de cette mission finale, sachez que ce n’est pas la dernière mission du jeu liée à l’histoire.

Une fois de retour sur le bitume, vous serez assez rapidement contacté par James O’Brian, qui va vous donner un ultime rendez-vous. Une fois arrivé dans le vieux cimetière au nord de la carte, vous rencontrerez O’Brian dans sa combinaison, comme à son habitude. C’est alors que le scientifique retire son masque, et dévoile son visage à Deacon. Visage horriblement muté par le virus qui a décimé l’humanité, transformant tous les infectés en mutant déchainés.

La scène qui annonce un probable Days Gone 2, qui a ensuite été abandonné. Crédit : Sony/Bend Studio

Days Gone : un potentiel énorme pour une suite qui n’arrivera probablement jamais

Obrian est donc infecté. Le scientifique a passé le plus clair de son temps à analyser les mutations entrainées par le virus. C’est alors qu’il va révéler la vérité à Deacon. Il explique que le virus est en train d’évoluer très rapidement, et qu’il est désormais capable d’attaquer le système lymphatique. O’Brian prévient également que les hauts dirigeants du NERO sont également infectés, et qu’ils vont arriver, très bientôt. Il tourne ensuite les talons et remonte dans son hélicoptère, laissant Deacon sans voix.

Une fin qui annonce donc clairement une suite, qui explique en partie la tristesse des joueurs vis-à-vis de l’abandon de la licence par Sony. Alors qu’on pensait que Deacon allait pouvoir prospérer, cette dernière mission termine le jeu sur un note beaucoup plus sombre. Le NERO serait probablement devenu l’ennemi principal, reléguant les mutants comme ennemis plus secondaires. Pour les fans déçus, ne vous inquiétez pas, d’autres exclusivités PlayStation arriveront très bientôt.

