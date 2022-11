PlayStation Plus : la liste des jeux offerts sur PS5 et PS4 pour décembre 2022 a fuité

Alors que novembre se referme, le traditionnel leak du PlayStation Plus est tombé. Les abonnés pourront récupérer trois jeux dont un gros bundle : Mass Effect Legendary Edition, Biomutant et Divine Knockout. Présentation.

The Mass Effect Legendary Edition fait partie de la cuvée de décembre © Electronic Arts

Les abonnés PS Plus des trois formules (Essentiel, Extra et Premium) ont le plaisir de récupérer chaque mois trois nouveaux jeux. En novembre, ils ont ainsi pu mettre la main sur Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection et Heavenly Bodies. Comme à l’accoutumée, la prochaine fournée a été dévoilée avec un peu d’avance par le leaker billbil-kun du site Dealabs qui ne s’est encore jamais trompé sur l’identité des titres offerts.

PS Plus décembre : guerre cosmique, mutations et combats divins

En décembre, les joueurs abonnés pourront se frotter Mass Effect Legendary Edition (PS4). Cette remastérisation inclut les trois premiers jeux de la franchise Mass Effect ainsi que tous les DLC. Il vous permettra d’incarner le commandant Shepard dans sa quête galactique contre les Moissonneurs démoniaques en profitant de graphismes léchés.

Développé par le studio suédois Experiment 101, Biomutant (PS5 | PS4) est le second jeu inclus dans la cuvée de décembre. Il s’agit d’un RPG post-apocalyptique en monde ouvert sorti en 2021. Alors qu’une épidémie fait rage, vous serez amené à arpenter le monde en décrépitude pour déterminer sa destinée . Exploration, combats frénétiques, mutations et choix décisifs rythmeront votre aventure.

Enfin, le troisième jeu gratuit dans le cadre du PS Plus est Divine Knockout (PS5 | PS4). Il s’agit d’un jeu de combat à la troisième personne où vous incarnez des divinités et des personnages mythiques prêts à en découdre. La vue à la troisième vous plongera au cœur de l’arène où vous pourrez défier vos rivaux en 1v1, 2v2 ou 3v3 dans des champs de bataille évolutifs. Chaque combattant a son arme ultime, par exemple : des rochers pour Hercule, Excalibur pour le Roi Arthur et Mjöllnir pour Thor.

Ces trois jeux seront récupérables entre le 6 décembre 2022 et le 3 janvier 2023. Et si vous venez de sortir de votre grotte, voici comment s’organise désormais le PlayStation Plus.