PlayStation Plus : voici les jeux offerts en juillet 2024, avec de gros calibres ?

PS Plus juillet 2024

Sony dévoile sa sélection de jeux PlayStation Plus pour juillet 2024, et c’est un peu mitigé. D’un côté, on a Borderlands 3, un FPS déjanté bourré d’action et d’humour. De l’autre, Among Us, un party-game certes fun, mais qui commence à s’essouffler. Et pour finir, NHL 24, un jeu de hockey sur glace qui ravira les fans mais laissera peut-être les autres sur leur faim.

Voici les jeux offerts du PS Plus Essential en juillet 2024

Préparez-vous à dézinguer du méchant en masse dans Borderlands 3 : vous incarnez un Chasseur de l’Arche, un chasseur de trésors « badass », et vous allez devoir sauver la galaxie de la tyrannie des Descendants de l’Arche. Un programme explosif qui promet des heures de défouraillades jouissives certes, mais un humour bien moins décapant que les deux autres opus.

L’espace, c’est beau, mais c’est aussi dangereux, surtout quand il y a des imposteurs parmi nous. Dans Among Us, vous allez devoir faire preuve de perspicacité et de travail d’équipe pour accomplir vos missions et identifier les traitres qui veulent saboter le vaisseau. Ambiance tendue et parties endiablées garanties.

Si vous avez l’âme d’un champion, enfilez vos patins et dominez la glace avec NHL 24 : ce nouveau volet de la simulation de hockey culte propose des graphismes réaliste, un gameplay assez précis et des modes de jeu bien fichus. En solo ou entre amis.

Si la variété est au rendez-vous, on peut toutefois regretter l’absence d’un titre AAA un peu plus récent. En effet, Borderlands 3 est sorti en 2019, et NHL 24 est une simple mise à jour annuelle de la franchise. Quant à Among Us, et bien, disons qu’il aura quand même fait son temps.

Ces trois jeux seront disponibles dès le 2 juillet pour tous les abonnés PlayStation Plus Essential. Un pack de récompenses pour Genshin Impact, en exclusivité pour les abonnés PlayStation Plus, sera aussi proposé à partir du 16 juillet.

Aussi, les abonnés PlayStation ont jusqu’au 1er juillet pour ajouter Bob l’éponge: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever et Streets of Rage 4 à leur bibliothèque de jeux.