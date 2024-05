PS Plus : voici les jeux gratuits de juin 2024, un excellent titre français au menu

© Sony, Dotemu

Les abonnés au PS Plus sont habitués à récupérer des jeux gratuits tous les mois. En mai 2024, les joueurs pouvaient obtenir sans dépenser un centime Ghostrunner 2, Tunic, Destiny 2 : Éclipse et surtout la simulation de football EA Sports FC 24.

Est-ce que Sony se montre tout aussi généreux pour le sixième mois de l’année ? À vous de juger, puisqu’on connaît déjà l’identité des trois jeux offerts aux abonnés PS Plus en juin, marqué par les Days of Play organisés chaque année par PlayStation.

PlayStation dévoile les trois jeux gratuits du PS Plus en juin 2024

PlayStation annonce le début des Days of Play 2024 pour ce mercredi 29 mai. Cet événement annuel permet aux joueurs de profiter de nombreuses réductions sur des jeux PS4 et PS5 ainsi que des promotions sur les abonnements au PS Plus.

À cette occasion, PlayStation dévoile les trois jeux offerts aux abonnés Essential, Extra et Premium au mois de juin. Il s’agit de SpongeBob Squarepants : The Cosmic Shake, AEW Fight Forever et l’excellent Streets of Rage 4. Vous pourrez les ajouter à votre bibliothèque du 4 juin au 2 juillet.

Avec les Days of Play sont annoncés les jeux PlayStation Plus du mois de juin, dispo le 4 juin :

🤜 Streets of Rage 4

🧽 SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

🤼 AEW Fight Forever

➕

⚽️ EA FC 24 prolongé jusqu'au 18 juin



Évidemment, Street of Rage 4 représente le plus gros morceau de cette sélection. Le beat’em up du studio français Dotemu vous propose de choisir un personnage pour aller vous mesurer aux nombreux adversaires de Wood Oak City. Le titre compte 12 niveaux que vous terminerez plus ou moins rapidement en fonction du niveau de difficulté choisi.

Tout l’intérêt de Streets of Rage 4 réside dans le challenge. Mieux vous connaîtrez les ennemis et les boss du jeu, plus vous serez à même d’augmenter la difficulté pour tester vos capacités. Des capacités, chaque personnage du casting en a justement à sa disposition pour terrasser ses adversaires.

Le gameplay unique de chacun des protagonistes permet aussi de renouveler l’expérience. En outre, le jeu gratuit du PS Plus en juin compte un mode « boss rush » particulièrement ardu. Notez que vous pouvez jouer à Streets of Rage 4 seul, en écran partagé ou en coop en ligne. Le titre de Dotemu fait partie des beat’em up à ne pas manquer.