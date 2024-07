Jeux vidéo : découvrez les nouveautés de juillet 2024, avec le retour de licences cultes

Juillet n’est généralement pas le mois le plus riche en sorties vidéoludiques majeures, mais cette année, il y a quand même de quoi s’occuper. Entre le retour de licences cultes et l’arrivée de petites pépites, il y aura forcément de quoi faire entre deux allers-retours à la plage.

Sorties de jeux vidéo de juillet 2024 : une sélection de titres à surveiller

Pour les nostalgiques, ce mois-ci est marqué par le retour de plusieurs franchises emblématiques. Les fans de MMORPG pourront replonger dans l’univers de Final Fantasy XIV avec l’extension Dawntrail, disponible depuis le 2 juillet sur PC et consoles PlayStation.

Les amateurs de jeux d’avions de combat retrouveront quant à eux le frisson des combats aériens avec Ace Combat 7, qui débarque sur Nintendo Switch le 11 juillet. Même chose pour les adeptes des Tortues Ninja, qui pourront revivre les aventures de leurs héros préférés dans Splintered Fate, également sur Switch le 17 juillet.

Mais ce ne sont pas les seuls titres à surveiller en juillet. De nouvelles licences prometteuses font également leur apparition. C’est le cas de The First Descendant, un Warframe-like disponible dès aujourd’hui sur PC et consoles, qui vous plongera dans un monde de science-fiction rempli d’action.

Amateurs de jeux d’aventure psychédéliques, ne manquez pas Anger Foot, prévu pour le 11 juillet sur PC. Les fans de jeux d’exploration et de dungeon crawler seront quant à eux comblés avec Dungeons of Hinterberg et Flintlock: The Siege of Dawn, deux titres attendus sur PC et consoles le 18 juillet.

Et ce n’est pas tout. La liste des sorties de juillet est encore longue, avec des jeux pour tous les goûts : du jeu de sport F1 Manager 24 à l’originalissime Marvel Rivals, en passant par le RPG japonais Kunitsu-Gami: Path of the Goddess et le jeu de plateforme Nintendo World Championships: NES Edition.

Liste complète des jeux vidéo de juillet 2024 (sans les portages) :

2 juillet:

Final Fantasy XIV: Dawntrail (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

The First Descendant (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

4 juillet:

Zenless Zone Zero (PC, PS5, iOS, Android)

9 juillet:

Once Human (PC)

11 juillet:

Ace Combat 7: Skies Unknown (Switch)

Anger Foot (PC)

13 juillet:

Slender: The Arrival (PSVR 2)

15 juillet:

Darkest Dungeon 2 (PS4, PS5)

16 juillet:

Flock (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Gestalt: Steam & Cinder (PC)

Yaoling: Mythical Journey (PC)

17 juillet:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Switch)

18 juillet:

Bō: Path of the Teal Lotus (PC, Switch, PS5, Xbox Series)

Dungeons of Hinterberg (PC, Xbox Series)

Flintlock: The Siege of Dawn (PC, PS4, PS5, Xbox Series)

Nintendo World Championship: NES Edition (Switch)

Schim (PC, Switch, PS5, PS4, Xbox)

19 juillet:

EA Sports College Football 25 (PS5, Xbox Series)

Eggy Party (Switch)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

22 juillet:

The New Denpa Men (Switch)

23 juillet:

F1 Manager 2024 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Été (PC)

Marvel Rivals (PC)

Weyrdlets (PC)

The Star Named EOS (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

25 juillet:

Earth Defense Force 6 (PC, PS4, PS5)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (PC, PS5, Switch)

26 juillet: