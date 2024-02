PlayStation Plus : 3 gros jeux offerts et plusieurs cadeaux en février 2024

Sony vient de dévoiler la liste des jeux gratuits offerts aux abonnés PlayStation Plus sur PS4 et PS5 en février 2024. Ce mois-ci, les joueurs auront le choix entre une exclusivité PlayStation multijoueur, un jeu d’action sur roller et un Souls-like historique.

Les abonnés au service PlayStation Plus vont pouvoir profiter de trois nouveaux jeux gratuits en février, dont un inédit de Square Enix. Il s’agit de Foamstars, un jeu de tir en ligne en 4 contre 4 qui utilise de la mousse pour modifier le terrain de jeu. Les autres jeux sont Rollerdrome, un jeu d’action et de tir sur roller, et Steelrising, un RPG d’action dans un Paris alternatif.

PlayStation Plus : voici les jeux de février 2024, avec une exclusivité signée Square Enix

Foamstar (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Rollerdrome (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Steelrising (PS5)

Foamstars est le jeu phare de cette sélection, puisqu’il s’agit d’une exclusivité PlayStation Plus. Ce jeu de tir compétitif propose de choisir parmi des athlètes aux personnalités déjantées et de s’affronter dans des arènes colorées.

Le gameplay repose sur l’utilisation de la mousse, qui permet de créer des surfaces glissantes, de se protéger ou de prendre l’avantage sur les adversaires. Le jeu propose différents modes, comme le match à mort par équipe, le roi de la colline ou le capture du drapeau.

Rollerdrome est un jeu solo qui mélange le tir et le roller dans un univers rétrofuturiste. Développé par Roll7, le studio derrière la série OlliOlli, le jeu offre une expérience intense et fluide, où il faut enchaîner les tricks et les grinds pour récupérer des munitions et des points de vie. Le jeu se déroule dans des environnements variés, comme des rues, des toits, des tunnels ou des usines.

Steelrising est un RPG d’action qui se situe dans un Paris où la Révolution française a été écrasée par une armée de robots. Le joueur incarne Aegis, une automate qui se rebelle contre le régime tyrannique. Le jeu propose des combats dynamiques et tactiques contre des ennemis redoutables, ainsi qu’une exploration de la ville et de ses secrets.

En plus de ces trois jeux, les abonnés PlayStation Plus pourront bénéficier d’un pack d’icônes Fall Guys, qui leur permettra de personnaliser leur personnage avec des costumes et des emotes inspirés de PlayStation.

Ils pourront également profiter d’une version d’essai limitée de Marvel’s Spider-Man 2, le jeu d’action-aventure qui met en scène Peter Parker et Miles Morales. Enfin, ils pourront écouter une playlist Spotify dédiée aux jeux du mois PlayStation Plus.

Les jeux de février seront disponibles du 6 février au 4 mars. Les abonnés ont encore jusqu’au 5 février pour télécharger les jeux de janvier, à savoir A Plague Tale: Requiem, Evil West et Nobody Saves the World.