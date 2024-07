PlayStation Portal : cette mise à jour essentielle va améliorer vos conditions de jeu

Sony vient de mettre à jour le logiciel système du PlayStation Portal. Le patch améliore les performances et la stabilité du lecteur à distance, et lui permet surtout de se connecter à davantage de réseaux Wi-Fi publics.

Le PlayStation Portal de Sony, bien qu’il ne soit pas une console portable, mais un lecteur à distance, semble tout de même rencontrer un joli succès. Hiromi Wakai, vice-président de la section produits de PlayStation, assurait en mars que les ventes dépassaient largement les attentes du constructeur.

Le PlayStation Portal, réelle alternative à la Nintendo Switch, se doit donc de rester à la page afin de satisfaire ses possesseurs et d’espérer attirer de nouveaux joueurs. Voilà pourquoi PlayStation déploie une nouvelle mise à jour du lecteur à distance que vous devez absolument installer.

Le PlayStation Portal se met à jour, vos conditions de jeu vont s’améliorer

La version 3.0.1 du logiciel système du PlayStation Portal vient d’être déployée. Elle vous permet de vous connecter « à une plus grande variété de réseaux publics, y compris certains réseaux 5 GHz ». À l’origine, Sony conseillait de jouer sur le lecteur à distance chez vous, mais il prend en charge de nombreux réseaux Wi-Fi avec des écrans de connexion (hôtels, cafés, aéroports…) depuis le mois de juin.

Ainsi, vous pouvez profiter du PlayStation Portal des conditions de jeu agréables et sécurisées. L’appareil affiche un code QR que vous devrez scanner avec votre smartphone ou tablette pour vous connecter à un réseau Wi-Fi public.

Grâce au déploiement de la version 3.0.1 du logiciel système du PS Portal et la prise en charge de davantage de réseaux 5 GHz, vous aurez une meilleure connexion dans encore plus d’endroits. La mise à jour publiée par Sony améliore également les performances et la stabilité du lecteur à distance.

Évidemment, n’oubliez qu’il faut absolument posséder une PS5 pour pouvoir jouer à vos jeux en Remote Play sur PlayStation Portal. Une partie de la communauté espère toujours que la firme japonaise sortira une véritable console portable comme la PSP dans les prochaines années.

Source : PlayStation Blog