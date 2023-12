Nintendo Switch vs PlayStation Portal : quelle est la meilleure console portable ?

La PlayStation Portal et la Nintendo Switch sont deux appareils portables qui permettent de jouer à des jeux vidéo. Mais quelles sont les différences entre ces deux consoles ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? Voici une comparaison détaillée pour vous aider à choisir.

Les jeux portables ont le vent en poupe depuis quelques années. Nintendo domine ce marché avec sa console hybride Nintendo Switch, qui peut se jouer aussi bien sur un téléviseur qu’en mode nomade. Sony, qui avait tenté de rivaliser avec la PSP et la PS Vita, revient dans la course avec le PlayStation Portal, un appareil dédié au Remote Play, qui permet de jouer à ses jeux PS5 sur un écran portable.

Mais comment ces deux appareils se comparent-ils ? Quelles sont leurs différences, leurs prix, leurs versions, leurs jeux, leurs fiches techniques ? Nous allons essayer de répondre à ces questions dans ce dossier.

👉 Nintendo Switch vs PlayStation Portal : quelles différences ?

La première différence entre la Switch et le PlayStation Portal est leur nature. La Switch est une console à part entière, capable de faire tourner des jeux en natif, sans avoir besoin d’une connexion internet ou d’une autre console.

Nintendo Switch

Le PlayStation Portal, en revanche, est un appareil de streaming, qui nécessite une connexion Wi-Fi à une PS5 pour fonctionner. Il ne peut pas jouer à des jeux en solo, ni à des jeux en nuage, ni à des jeux qui ne sont pas compatibles avec le Remote Play.

La deuxième différence est la taille et la résolution de l’écran. Le PlayStation Portal dispose d’un écran LCD de 8 pouces, qui affiche une résolution de 1080p et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. La Switch, quant à elle, propose un écran LCD de 6,2 pouces ou un écran OLED de 7 pouces, selon le modèle, qui affiche une résolution de 720p et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz.

Le PlayStation Portal offre donc une meilleure qualité d’image, mais la Switch peut bénéficier de la technologie OLED, qui offre des couleurs plus vives et des contrastes plus élevés.

La troisième différence est la connectivité. Le PlayStation Portal ne dispose pas de Bluetooth, ce qui signifie qu’il ne peut pas se connecter à des écouteurs sans fil, ni à d’autres accessoires PlayStation, comme le casque VR ou la caméra HD. Il dispose cependant d’une prise jack 3,5 mm et d’un port USB-C.

La Switch, de son côté, dispose du Bluetooth, ce qui lui permet de se connecter à des écouteurs sans fil, mais aussi à des manettes, comme les Joy-Con ou la Pro Controller. Elle dispose aussi d’une prise jack 3,5 mm et d’un port USB-C.

La quatrième différence enfin, est la durée de vie de la batterie. Le PlayStation Portal promet une autonomie de 7 à 9 heures, selon l’utilisation. La Switch, quant à elle, offre une autonomie de 5 à 9 heures, selon le modèle et le jeu. Le PlayStation Portal a donc un léger avantage sur ce point, mais il dépendra aussi de la qualité de la connexion Wi-Fi et du décalage d’entrée.

La cinquième et dernière différence est le catalogue de jeux. Le PlayStation Portal peut théoriquement accéder à tous les jeux PS5 compatibles avec le Remote Play, ce qui représente un large choix de titres, notamment des exclusivités comme God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West ou Gran Turismo 7.

La Switch, quant à elle, dispose de son propre catalogue de jeux, qui comprend des exclusivités comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ou Animal Crossing: New Horizons. La Switch propose aussi des jeux indépendants, des jeux rétro et des jeux en nuage, comme Control ou Hitman 3.

💶 Nintendo Switch vs PlayStation Portal : des prix différents

Le PlayStation Portal est vendu au prix de 199,99 €, ce qui le rend plus abordable que la Switch. Cependant, il faut prendre en compte que le PlayStation Portal nécessite une PlayStation 5 pour fonctionner, ce qui représente un coût supplémentaire d’un peu plus de 450 €, selon le modèle.

De plus, le PlayStation Portal ne dispose pas de stockage interne, ni de lecteur de cartes, ce qui signifie qu’il ne peut pas accueillir de jeux physiques, ni de cartes mémoire. Il faudra donc compter sur le stockage de la PS5, qui est limité à 825 Go, ou investir dans un disque dur externe.

👉 Nintendo Switch vs PlayStation Portal : différents modèles pour l’un, un seul pour l’autre

Le PlayStation Portal n’existe qu’en une seule version, qui se décline en deux coloris : noir ou blanc. Il n’y a pas de différence de performance ou de fonctionnalité entre les deux.

La Switch, quant à elle, existe en trois versions :

La Switch OLED , le modèle standard et le modèle Lite. Le modèle OLED est le plus récent, sorti en octobre 2021. Il se distingue par son écran OLED de 7 pouces, son support ajustable, son port LAN intégré, son stockage interne de 64 Go et sa nouvelle station d’accueil. Il est disponible en blanc ou en rouge et bleu néon.

, le modèle standard et le modèle Lite. Le modèle OLED est le plus récent, sorti en octobre 2021. Il se distingue par son écran OLED de 7 pouces, son support ajustable, son port LAN intégré, son stockage interne de 64 Go et sa nouvelle station d’accueil. Il est disponible en blanc ou en rouge et bleu néon. La Switch standard , le modèle original, sorti en mars 2017. Il se caractérise par son écran LCD de 6,2 pouces, son support rabattable, son port USB-C, son stockage interne de 32 Go et sa station d’accueil séparée. Il est disponible en plusieurs coloris, comme le gris, le rouge et bleu néon, le rose et vert néon, ou le jaune.

, le modèle original, sorti en mars 2017. Il se caractérise par son écran LCD de 6,2 pouces, son support rabattable, son port USB-C, son stockage interne de 32 Go et sa station d’accueil séparée. Il est disponible en plusieurs coloris, comme le gris, le rouge et bleu néon, le rose et vert néon, ou le jaune. La Switch Lite, le modèle le plus compact, sorti en septembre 2019. Il se différencie par son écran LCD de 5,5 pouces, son absence de support, son absence de port USB-C, son stockage interne de 32 Go et son impossibilité de se connecter à un téléviseur. Il est disponible en plusieurs coloris, comme le turquoise, le gris, le jaune, le corail ou le bleu.

🧐 Nintendo Switch vs Portal : quelles différences en termes de jeux ?

Le PlayStation Portal peut accéder à tous les jeux PS5 compatibles avec le Remote Play, ce qui représente un large choix de titres, notamment des exclusivités comme God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West ou Gran Turismo 7.

Voici une liste non exhaustive de quelques jeux PS5 que vous pourrez jouer sur le PlayStation Portal :

Ratchet & Clank: Rift Apart

Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

Returnal

Deathloop

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Resident Evil Village

Final Fantasy XVI

Elden Ring

Hogwarts Legacy

La Switch dispose de son propre catalogue de jeux, qui comprend des exclusivités comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ou Animal Crossing: New Horizons.

Voici une liste non exhaustive de quelques jeux Switch que vous pourrez jouer sur la Switch :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Odyssey

Animal Crossing: New Horizons

Mario Kart 8 Deluxe

Super Smash Bros. Ultimate

Pokémon Épée et Bouclier

Splatoon 2

Fire Emblem: Three Houses

Xenoblade Chronicles 2

Metroid Dread

🧐 Quelles différences en termes de fiche technique entre la Switch et le PlayStation Portal ?

Voici les fiches techniques du PlayStation Portal et de la Switch, pour comparer leurs caractéristiques :

Caractéristique PlayStation Portal Switch OLED Switch Switch Lite Processeur AMD Zen 2 Nvidia Tegra X1 Nvidia Tegra X1 Nvidia Tegra X1 GPU AMD RDNA 2 Nvidia Maxwell Nvidia Maxwell Nvidia Maxwell Mémoire vive 8 Go 4 Go 4 Go 4 Go Stockage 128 Go (extensible) 64 Go, 256 Go ou 512 Go (extensible) 32 Go, 64 Go ou 128 Go (extensible) 32 Go (non extensible) Écran 7 pouces OLED (1280 x 720 pixels) 7 pouces (1280 x 720 pixels) 6,2 pouces (1280 x 720 pixels) 5,5 pouces (1280 x 720 pixels) Résolution 1280 x 720 pixels (portable), 1920 x 1080 pixels (TV) 1280 x 720 pixels (portable), 1920 x 1080 pixels (TV) 1280 x 720 pixels (portable), 1920 x 1080 pixels (TV) 1280 x 720 pixels (portable), 1280 x 720 pixels (TV) Vidéo 60 images par seconde 60 images par seconde 60 images par seconde 30 images par seconde Audio Stéréo Stéréo Stéréo Stéréo Connectivité Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 Batterie 7 heures 4,5 heures 4,8 heures 3,7 heures Dimensions 200 x 92 x 14,6 mm 242 x 102 x 13,9 mm 219 x 102 x 14 mm 91,1 x 208 x 13,9 mm Poids 320 grammes 420 grammes 297 grammes 278 grammes Prix 200 euros 350 euros 300 euros 200 euros

👉 Que choisir entre la Nintendo Switch et le PlayStation Portal ?

C’est une question difficile, car les deux appareils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Toutefois, pour résumer : si vous cherchez un appareil portable qui peut jouer à des jeux sans dépendre d’une connexion Internet ou d’une console principale, la Nintendo Switch est un excellent choix. Si vous avez une PS5 et que vous cherchez un appareil qui peut vous permettre de jouer à vos jeux PS5 dans une autre pièce ou à proximité de votre domicile, le PlayStation Portal sera une meilleure option.