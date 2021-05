PlayStation VR next-gen : 4K et suivi des mouvements des yeux ?

Le nouveau PlayStation VR est en préparation chez Sony. Après plusieurs contradictions, la nouvelle version du PSVR a été officiellement annoncée par PlayStation il y a quelques semaines. Pour l’occasion, le constructeur japonais a notamment dévoilé les manettes qui accompagneront le casque de réalité virtuelle. Au programme, retours haptiques, gâchettes adaptatives et nouveau design, marquant un passage à la vitesse supérieure. Aujourd’hui, UploadVR détaille ce que pourrait être le nouveau casque de Sony. Et comme pour les manettes, ce nouveau casque promet une belle mise à jour pour le dispositif VR de PlayStation.

Les nouvelles manettes du PlayStation VR next-gen. Crédit : PlayStation

Nouveau PlayStation VR : résolution 4K et eye tracking au programme ?

En effet, le nouveau PSVR devrait afficher une résolution de 4000×2040 soit 2000×2040 pixels pour chaque œil. Pour rappel, la résolution du PSVR actuel est de seulement 960×1080 pixels par œil. C’est plus que l’Oculus Quest, qui affiche 1832×1920 pixels par œil.

D’autre part, le casque devrait intégrer une technologie de détection du mouvement des yeux. Une fonction qui permettrait d’inclure le « foveated rendering », qui consiste à rendre l’image plus immersive en adaptant la mise au point en fonction de l’endroit où pointent les yeux de l’utilisateur. Ainsi, on se retrouverait avec une image très nette à l’endroit où l’on regarde, et une vision périphérique floutée, pour simuler la vision réelle. Cela pourrait également aider à réduire le motion sickness, très répandu et inhérent à la technologie VR. A noter que cette technologie apparaissait déjà sur un brevet déposé par Sony en 2019.

PlayStation VR next-gen : toujours câblé mais plus autonome

Le nouveau casque, comme annoncé précédemment par Sony sera toujours câblé et devrait intégrer l’USB-C pour se connecter à la PS5. Une information qui, si elle s’avère exacte, ne serait vraiment pas surprenante. En effet, la PS5 possède un unique port USB-C qui se trouve sur la face avant de la console. L’emplacement idéal pour facilement brancher et débrancher un certain accessoire.

D’autres part, le nouveau PSVR n’aurait plus besoin de caméra externe pour la détection de mouvements. UploadVR affirme en effet que les caméras seront cette fois-ci intégrées au casque, permettant une détection autonome, ne dépendant pas d’une caméra fixe. Les caméras miniatures se repèreraient en effet directement en fonction de l’environnement. Une grosse amélioration plus que bienvenue par rapport au système vieillissant du PSVR, duquel les joueurs doivent toujours se contenter, même sur PS5.

Source : theverge.com