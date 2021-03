PS5 : Sony dévoile les manettes de son nouveau casque PSVR

Courant 2020, on s’attendait à ce que Sony présente une nouvelle version de son PlayStation VR. Un modèle qui aurait été remanié pour la sortie de la PS5. Finalement, rien, il fallait se contenter du PSVR2, tout de même compatible PS5. Mais en début d’année 2021, le constructeur japonais a indiqué qu’il travaillait actuellement à une nouvelle génération de PSVR qui serait destinée à la PS5.

Manettes du PSVR de la PS5 – Crédit : Sony

Sans crier gare, Sony dévoile aujourd’hui non pas son nouveau casque, mais les manettes qui l’accompagneront. C’est donc le moment de commencer à dire adieu aux PS Move qui accomagnent les consoles Sony depuis la PS3. Ces manettes à reconnaissances de mouvements vont céder leur place à un dispositif beaucoup plus futuriste et surtout plus sérieux. Exit les boules rouge et bleu au bout des bâtons, là on a droit à des contrôleurs aériens en forme d’« orbe ». Ils font d’ailleurs furieusement penser aux Oculus Touch, les manettes du casque de réalité virtuelle de Facebook. « Lors de la conception de cette nouvelle manette, nous avons fait de l’ergonomie une priorité », explique Sony. D’après le visuel, on veut bien les croire, le design circulaire protégeant les mains, celles-ci venant bien agripper les branches des manettes.

Une DualSense pour la VR

Bien évidemment, orientée PS5, la nouvelle manette reprend les fonctionnalités de la DualSense, à commencer par les gâchettes adaptatives dont la tension varie en rapport avec l’action, mais aussi le retour haptique pour un ressenti plus fin des vibrations et une meilleure immersion. Vient s’ajouter la détection du contact des doigts sur certaines zones pour améliorer le gameplay. « Vous pourrez ainsi faire des gestes de main plus naturels pendant vos parties », lit-on. Enfin, les manettes sont suivies directement par le casque grâce à un anneau situé sur leur partie basse.

Manette du PSVR de la PS5 – Crédit : Sony

Côté ordonnancement, on a droit à une manette divisée. Il faut comprendre par là que l’on peut prendre une manette classique que l’on aurait coupée en deux. Un stick sur chaque manette, L1 et R1 sur celle de gauche et L2 et R2 sur celle de droite. Pour les quatre boutons aux fameux logos, on a triangle et carré à gauche et rond et croix à droite.

Ces manettes ne devraient sortir qu’avec la prochaine itération du casque virtuel de Sony. Ce fameux nouveau PSVR n’a pas été présenté et Sony n’avance aucune date pour le moment. On sait uniquement que son utilisation devrait être simplifiée avec notamment un seul câble à relier à la PS5.

Concernant la PS5 en elle-même, Amazon.com devrait l’afficher de nouveau en stock ce 18 mars. A noter également que Sony offrira dans les prochains jours 10 jeux sur PS4 et PS5 dans le cadre de son programme Play at Home.

Source : PlayStation