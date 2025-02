Pleine Lune de mars : Lune de sang et éclipse lunaire, quand pourra-t-on la voir ?

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

La lune… elle passionne les hommes depuis des millénaires. Son cycle nous permet de profiter d’effets dans le ciel avec une illumination changeante de sa face visible.

Nouvelle Lune, Lune montante ou descendante, éclipse de Lune, le cycle de la lune rythme nos vies grâce à ses 29,5 jours. Mais la partie du cycle qui nous fascine le plus, c’est la pleine Lune.

Si l’astre n’est complet qu’un jour par mois (en moyenne), il est tout de même visible quasiment dans sa totalité pendant trois jours (un jour avant et un jour après la pleine Lune). Nous vous proposons d’ailleurs le calendrier de ses apparitions de 2025.

Et si en plus il s’agit d’une lune spéciale comme une Lune Bleue, une Super Lune ou une Lune de sang, le spectacle est encore plus beau !

Quand et où voir la lune de sang de mars 2025 malgré son éclipse ?

D’après le site spécialisé en astronomie Space.com une éclipse de Lune est prévue sur le 13 et le 14 mars prochain. C’est-à-dire pile au moment de la Pleine Lune de Sang.

C’est la première fois depuis 2022 que la Lune subira une éclipse totale (celle de l’année dernière n’était que partielle). Les éclipses totales de Lune sont en effet très rares car la Lune et la Terre tournent dans des plans légèrement différents.

De plus, la particularité d’une éclipse de Lune c’est que la Lune ne disparaît pas totalement, et peut même servir de miroir à la Terre. En fait, pendant une éclipse totale, la Lune devient tout simplement rouge (d’où son nom de Lune de Sang).

Comme toujours avec une éclipse (qu’elle soit de Lune ou de Soleil), vous ne pourrez pas l’observer de la même façon selon l’endroit du globe où vous vous trouvez. Pour notre éclipse du 13/14 mars, les plus chanceux seront les astronomes amateurs ou non qui se situeront au niveau de l’Océan Pacifique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

En ce qui concerne l’europe l’éclipse sera légèrement visible au moment du coucher de la Lune, alors qu’en Asie les observateurs pourront en profiter au lever de la Lune. Pour les passionnés, le site Space.Com propose un blog (en anglais) pour le suivi de l’évolution de l’éclipse.

Notez par ailleurs que, contrairement à une éclipse de soleil, vous pouvez tout à fait regarder une éclipse de lune sans appareils spécifiques.

Vous pouvez également regarder une modélisation de l’avancée de l’éclipse sur l’image ci-dessous. Les horaires donnés sont en UTC (Coordinated Universal Time) soit avec une heure de décalage avec la France métropolitaine (lorsqu’il est 4h du matin UTC il est en réalité 5h en France) pour la nuit du 13 au 14 mars.

©NASA’s Scientific Visualization Studio via Space.com

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo pour nous, l’éclipse aura lieu en fin de nuit et continuera au petit matin. En effet l’éclipse commence à 3h57 UTC le 14 mars (soit 4h57 en France) et se termine à 10h UTC (donc 11h en France).

En tout l’évènement astronomique durera 6 heures. Bien entendu la période la plus intéressante sera celle où l’éclipse sera totale ou presque, c’est à dire entre 6h26 UTC (donc 7h26) et 7h31 UTC (soit 8h31), donc le matin chez nous.

©NASA’s Scientific Visualization Studio via Space.com

Sur le schéma ci-dessus le trajet de la Lune chez nous est représenté par la ligne jaune.

Peut-être la verez-vous dans le ciel en allant travailler vendredi 14 mars au matin.