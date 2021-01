Plex Arcade : le nouveau service de cloud orienté rétrogaming

Plex, le service de gestion multimédia via le cloud, vient de dévoiler sa vision du cloud gaming, Plex Arcade. Véritable salle d’arcade vituelle, Plex Arcade proposera une sélection de jeux classiques d’Atari, et un accès illimité à vos ROMs en streming.

Décidément, on peut dire que le cloud gaming a le vent en poupe. Après les débuts de Stadia, rapidement talonné par Amazon Luna, GeForce Now et Microsoft xCloud, c’est désormais Plex qui dévoile son offre. Cependant, celle-ci se distingue sur un certain nombre de points par rapport à la concurrence. Encore en version test, le service est d’ores et déjà disponible au prix de 5 dollars, réduit à 2,99 pour les utilisateurs déjà abonnés à Plex.

Crédits : YT/Plex

Le premier détail flagrant concernant la nouvelle offre de Plex, c’est qu’elle ne s’attaque pas au segment de la next-gen, où même de la old-gen. En effet cette offre est uniquement orientée rétrogaming, avec des jeux Atari disponibles directement sur les serveurs de Plex. Au visionnage de la video de présentation publiée sur YouTube, il est on ne peut plus clair que Plex cherche à entrainer ses utilisateurs dans une sorte de salle d’arcade moderne. Ces dernières ayant pour ainsi dire disparu, ou presque, Plex semble vouloir réinventer le concept et proposer une expérience similaire depuis la maison. Une idée originale, et qui a le mérite de se différencier des autres offres de cloud gaming.

Plex Arcade : un catalogue de classiques Atari, et un accès illimité à vos ROMs en streaming

On pourrait rétorquer que proposer une poignée de jeux Atari n’est pas suffisant pour justifier un ticket d’entrée à 5 euros par mois. Et c’est là que les choses deviennent intéressantes, puisque l’offre de Plex ne se limite pas à son catalogue. Outre la sélection officielle Plex, il sera possible d’uploader ses propres ROMs de Super Nintendo et de Sega Genesis et de bien d’autres consoles. Ces ROMs seront ensuite accessibles depuis le serveur, donnant la possibilité de les streamer depuis n’importe quel appareil. Une idée intéressante, qui si elle ne révolutionnera probablement pas l’usage des ROMs, a le mérite d’innover pour permettre aux fans de retrogaming d’accéder à un support plus moderne.

En ce qui concerne les manettes, Plex a annoncé que n’importe quelle manette Bluetooth ou USB fera l’affaire. Cela dit, Plex recommande tout de même la DualShock 4 de Sony, ou la manette de Xbox One. Plus de précisions sur les contraintes de compatibilité devraient arriver prochainement.

Le service est disponible en essai gratuit de 7 jours. Un excellent moyen de convaincre les joueurs de se laisser tenter. Plex Arcade n’ira surement pas concurrencer les gros services de cloud gaming, et il n’en a de toute évidence pas la vocation. En revanche, ce nouveau service apporte un plus très appréciable à une offre déjà compétitive. Quelque part, il s’inscrit comme une suite logique de la vision de Plex, qui est d’offrir à ses utilisateurs l’accès à leur propre contenu, n’importe où, n’importe quand.

Pour rappel, Plex permet à ses abonnés d’uploader leurs films, photos, musiques, sur leur serveur. Il est ensuite possible d’y accéder n’importe où depuis l’application Plex. Un Netflix pour vos propres fichiers en quelque sorte, sauf qu’il ne se limite pas aux films ou aux séries.

Android : les 12 meilleurs émulateurs de consoles gratuits pour le rétrogaming

Source : Tech Radar