Xiaomi : premier aperçu du Redmi K40, le futur Poco F3 Pro en France ?

Xiaomi a dévoilé presque toutes les spécifications de ses futurs K40 et K40 Pro, les smartphones les plus haut de gamme de Redmi. L’année dernière, le Redmi K30 Pro avait été présenté en France sous le nom de Poco F2 Pro.

Si Xiaomi conserve la même stratégie cette année, le Redmi K40 serait donc le futur Poco F3 Pro en France, qui devrait être présenté dans quelques mois.

Redmi K40 – Crédit : Redmi / Weibo

Tout comme l’année dernière, Redmi va équiper son flagship avec des composants similaires à la gamme Mi 11, mais pour une fraction de leur prix. Ainsi, on retrouvera sur le Redmi K40 un écran plat AMOLED E4 FHD+ de 6.67 pouces compatible 120 Hz. Il s’agirait de l’écran plat le plus cher et le plus performant de l’industrie.

Xiaomi a également déclaré que la série Redmi K40 aura un poinçon central de 2 mm de large, dont la taille est comparable à celle d’une graine de sésame. Il s’agit du poinçon avec le plus petit diamètre au monde. Il est même plus petit que celui du Mi 11, pourtant plus onéreux. L’année dernière, le Redmi K30 n’avait pas été lancé à l’international, mais le K30 Pro était sorti en France en tant que Poco F2 Pro.

Redmi K40 : un design inspiré par l’acier de Damas

La première photo du dos du Redmi K40 dévoile des motifs assez particuliers, puisqu’ils sont inspirés par l’acier de Damas, utilisé notamment pour fabriquer des couteaux. Il sera propulsé par le Snapdragon 870 de Qualcomm, tandis que la version Pro profitera du Snapdragon 888. De plus, il sera alimenté par une batterie de 4520 mAh, ce qui devrait être bien assez pour dépasser la journée d’autonomie. Pour la recharge, il faudra se contenter d’une puissance de 33W. En conséquence, selon Xiaomi, le smartphone sera très fin et léger.

Côté photo, le Redmi K40 disposera de 3 capteurs différents, dont la configuration ressemble beaucoup au Mi 11. Enfin, les Redmi K40 devraient utiliser des haut-parleurs stéréo, tout comme le Mi 11. L’entreprise a certifié la série K40 avec le Hi-Res Audio et le Hi-Res Audio Wireless. De plus, les Redmi K40 et Redmi K40 Pro prendront également en charge le Dolby Atmos.

Le Redmi K40 et le Redmi K40 Pro seront présentés le 25 février prochain en Chine, à 13h30 heure française. Le Poco F3 Pro lui n’est pas attendu avant plusieurs mois. Nous devrions d’abord découvrir le Mi 11 Pro, qui a récemment été certifié en Inde, ainsi que le Mi 11 Ultra, qui a déjà été entièrement dévoilé en vidéo.

Source : Weibo