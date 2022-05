Portal sur N64 ? Voici l’incroyable demake réalisé par un fan (vidéo)

© Valve / Nintendo / Tom’s Guide FR

Les demakes n’ont pas forcément le vent en poupe, mais ils sont toujours nostalgiques et amusants à découvrir. On pense notamment à Bloodborne PSX, un démake qui a captivé l’imagination de toute la rédaction. Le développeur James Lambert quant à lui, travaille actuellement sur un demake de Portal qui fonctionne sur le matériel d’une Nintendo 64.

Il développe un demake de Portal façon Nintendo 64

Portal, de Valve, est sorti en 2007 déjà. S’il est bien l’un des derniers jeux que l’ont s’attendrait à voir sur Nintendo 64, sachez que c’est désormais chose faite. Le développeur James Lambert, qui travaille depuis un petit moment déjà sur son projet, révèle aujourd’hui l’ensemble de ses progrès dans une vidéo particulièrement passionnante.

La vidéo ci-dessous détaille l’avancée du projet : on y voit le portal gun, totalement fonctionnel, ou encore la possibilité de fixer des portails aux murs — avec des éléments de détection intelligents en place pour contourner les coins. Lorsque vous vous approchez d’eux, vous pouvez même voir tout ce qui se reflète à l’intérieur et se déplace, exactement comme dans le jeu original. Plutôt impressionnant, surtout lorsque l’on sait que le titre tourne véritablement sur le hardware d’une N64.

Rappelons que Portal avait également été recréé par des fans de la Nintendo DS il y a longtemps, ce qui était déjà un exploit en soi. On repense aussi à ce demake de Mass Effect pour Game Boy Advance, qui nous avait beaucoup impressionnés à l’époque, ou encore à ce demake de Breath of the Wild sur NES.

Vous pouvez retrouver le projet Portal N64 sur le GitHub de James Lambert, dans sa version 3.0. Voici la vidéo ci-dessous.