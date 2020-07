Première image d’un système multiplanétaire autour d’une étoile semblable au soleil

Ces observations pourraient aider les astronomes à comprendre comment les planètes se sont formées et ont évolué autour de notre propre Soleil. Le système est appelé TYC 8998-760-1 et il est situé à environ 300 années-lumière de la Terre. C’est une distance relativement courte dans l’immensité de l’univers. C’est suffisamment proche pour que les astronomes aient pu capturer cette image.

L’étoile au cœur du système est comme une jeune version de notre propre Soleil. En effet, les planètes en orbite sont plus ou moins éloignées de celle-ci. Les planètes sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter, dont on a découvert récemment que sa lune pourrait être habitable.

Concernant les planètes sur la droite, la plus proche est 12 fois plus massive que Jupiter. Elle est également 160 fois plus éloignée de TYC 8998-760-1 que la Terre ne l’est de notre soleil. Enfin, la planète la plus à droite est 320 fois plus éloignée que la Terre et a une masse environ six fois supérieure à celle de Jupiter.

« Même si les astronomes ont indirectement détecté des milliers de planètes dans notre galaxie, seule une infime partie de ces exoplanètes ont été directement imagées« , déclare le co-auteur Matthew Kenworthy, professeur associé à l’université de Leyde. Il ajoute que « les observations directes sont importantes dans la recherche d’environnements pouvant accueillir la vie« . Cette découverte donne l’espoir de trouver des planètes habitables parmi les six milliards de planètes semblables à la Terre de la Voie Lactée.

Une étoile assez jeune

L’étoile TYC 8998-760-1 n’aurait que 17 millions d’années et est située dans la constellation méridionale de Musca. Les planètes tout autour devraient avoir le même âge que l’étoile centrale. En effet, en comparaison, notre Soleil est vieux de 4,5 milliards d’années.

La capture d’images d’autres systèmes planétaires est essentielle si nous voulons mieux comprendre le nôtre. L’observation d’autres systèmes, surtout à l’état immature nous donne un aperçu de la façon dont ces planètes apparaissent et changent au fil du temps.

