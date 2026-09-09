Prévoir, apprendre, optimiser : comment l’IA réduit votre facture d’électricité

Les batteries domestiques font désormais appel à l’intelligence artificielle pour optimiser leurs performances. Chez Zendure, cette technologie s’appelle ZENKI et poursuit un objectif simple : vous aider à dépenser le moins possible en électricité.

Produire sa propre électricité grâce au solaire ne suffit pas : encore faut-il savoir quand la stocker et la consommer. Avec ZENKI, Zendure mise sur l’intelligence artificielle pour automatiser ces décisions en fonction de la météo, des habitudes du foyer et du prix de l’électricité. Une approche particulièrement pertinente en France, où heures creuses, option Tempo, tarifs dynamiques, puissance souscrite et gestion du surplus rendent l’optimisation énergétique plus complexe, avec un objectif : alléger la facture d’électricité.

Après une première vague de promotions en août, Zendure prolonge ses Sunshine Sales du 1er au 15 septembre, avec de nouvelles baisses de prix sur plusieurs produits de la gamme SolarFlow. Le SolarFlow 2400 AC+ passe notamment à 839 € au lieu de 1 279 € !



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Première mission de l’IA : connaître l’avenir

ZENKI est aujourd’hui un mode intégré au système HEMS. Il optimise automatiquement la charge et la décharge des batteries en anticipant plusieurs facteurs, notamment la consommation électrique du foyer, les prix de l’électricité, les conditions météorologiques et la production solaire. À plus long terme, Zendure souhaite faire évoluer ZENKI vers un véritable agent d’IA au sein de son écosystème ZEN+HOME. ZenPulse s’inscrit dans cette vision, mais n’est pas encore déployé dans l’application. Pour l’heure, ZENKI s’appuie notamment sur trois grands ensembles de données :

Les prix du lendemain : chaque après-midi, les tarifs de l’électricité pour le lendemain sont publiés sur les marchés européens. ZENKI récupère ces données auprès de plus de 870 fournisseurs répartis sur 32 marchés européens. Il peut ainsi anticiper, dès la veille, les périodes où l’électricité sera la moins chère et celles où son prix atteindra les niveaux les plus élevés.

: chaque après-midi, les tarifs de l’électricité pour le lendemain sont publiés sur les marchés européens. ZENKI récupère ces données auprès de plus de 870 fournisseurs répartis sur 32 marchés européens. Il peut ainsi anticiper, dès la veille, les périodes où l’électricité sera la moins chère et celles où son prix atteindra les niveaux les plus élevés. La production solaire : le système croise les prévisions du service Open-Meteo pour la localisation que vous avez renseignée à l’installation avec la production réellement mesurée les jours précédents, car un ciel voilé ne donne pas le même résultat sur un toit plein sud que sur un balcon ombragé.

: le système croise les prévisions du service Open-Meteo pour la localisation que vous avez renseignée à l’installation avec la production réellement mesurée les jours précédents, car un ciel voilé ne donne pas le même résultat sur un toit plein sud que sur un balcon ombragé. La consommation : les pinces ampèremétriques, ou le compteur communicant, mesurent en continu ce que consomme le logement. Au bout de quelques jours, l’algorithme aura, par exemple, compris que votre lave-linge tourne souvent le samedi matin et que le pic de consommation du soir démarre vers 19 h.

Ces trois prévisions prennent une forme très concrète avec le SolarFlow 2400 AC+, la solution plug & play de la gamme. Comme sur les autres modèles de la gamme SolarFlow, le mode ZENKI peut être sélectionné directement dans l’application Zendure pour optimiser automatiquement la charge et la décharge. Ce modèle se branche sur une prise domestique sans nécessiter de modification des panneaux ou de leur onduleur, et peut même fonctionner dans un logement dépourvu d’installation solaire. En croisant les prix, la production solaire attendue et la consommation du foyer, ZENKI détermine quand charger ou décharger sa batterie afin de stocker l’énergie au moment le plus intéressant et de la restituer lorsque le logement en a besoin.

Deuxième mission : planifier l’avenir

ZENKI superpose ensuite ces trois couches de données et construit un plan sur vingt-quatre heures qui attribue à chaque quart d’heure une instruction : charger, décharger ou rester au repos. Face à un prix bas entre 13h et 15h et une pointe à 20h, il remplira la batterie en début d’après-midi pour la vider au moment du dîner, en puisant sur le réseau, sur les panneaux, ou sur les deux selon ce que la météo annonce.

Sur les installations les plus complètes, ce planning ne se limite plus à la batterie. Raccordé au tableau électrique, le Zendure PowerHub devient le cerveau du système énergétique du logement. Il peut relier jusqu’à trois SolarFlow Mix, soit jusqu’à 150 kWh de stockage, une borne de recharge de 22 kW et plus de 5 000 modèles de pompes à chaleur compatibles SG-Ready. ZENKI choisit alors non seulement quand charger ou décharger les batteries, mais aussi à quel moment recharger la voiture ou faire fonctionner le chauffage.

Autre décision plus discrète, quand le programme anticipe une série de journées sans soleil, il déclenche une recharge sur le réseau. Car une batterie lithium fer phosphate laissée longtemps près de zéro se dégrade, et cette précaution protège les quinze ans de durée de vie annoncés par la marque.

L’algorithme a fort à faire en France

Trois particularités françaises rendent cet arbitrage particulièrement rentable.

L’option Tempo d’EDF range chaque jour de l’année dans une couleur, bleu, blanc ou rouge. Les 22 jours rouges, tous concentrés en hiver, coûtent jusqu’à cinq fois plus cher que les autres, et EDF n’annonce la couleur du lendemain que la veille. ZENKI récupère cette annonce et remplit la batterie dans la nuit qui précède, pour traverser la journée rouge sans acheter au tarif de pointe.

La réforme des heures creuses, déployée progressivement depuis le 1er novembre 2025, entre dans une nouvelle phase au second semestre 2026 : 9,3 millions de clients supplémentaires doivent voir leurs plages évoluer, avec jusqu’à trois heures creuses pouvant être positionnées entre 11 h et 17 h. Depuis le 1er août 2026, les tarifs réglementés de vente de l’électricité ont par ailleurs augmenté en moyenne de 2,5 % TTC. Pour un foyer consommant 4,5 MWh par an, Zendure estime le surcoût à environ 26 € par an.

Zendure est maintenant en partenariat avec Sobry et pousse cette logique encore plus loin. Chez ce fournisseur, le prix du kWh change toutes les heures et suit celui du marché de gros, où l’électricité peut coûter dix fois moins cher à 13 h qu’à 20 h, notamment lorsque la production solaire injectée en milieu de journée fait baisser les cours. Les données tarifaires du lendemain sont reçues par le système HEMS et affichées dans l’application Zendure. Le HEMS s’appuie ensuite sur ces informations pour optimiser automatiquement les cycles de charge et de décharge.

Cette gestion dynamique peut également s’appliquer à des installations solaires plus importantes, comme le SolarFlow 4000 Mix Pro, destiné en priorité aux nouvelles installations et aux foyers dont les besoins en électricité sont élevés. Grâce à ses deux entrées MPPT haute tension, il peut accueillir directement jusqu’à 8 kW de panneaux photovoltaïques. ZENKI coordonne alors la production solaire, la batterie et le réseau en tenant compte, entre autres, des tarifs du lendemain.

Pour ajouter une batterie à une maison déjà équipée de panneaux en toiture tout en conservant son onduleur et l’essentiel de son câblage, c’est en revanche le SolarFlow 4000 Mix AC+, conçu pour le rétrofit en couplage AC, qui constitue le modèle adapté. Sur une installation correctement configurée, la production solaire peut en outre continuer à charger la batterie et à alimenter les appareils raccordés à la sortie de secours en cas de coupure.

Sachez cependant qu’en option Base, à prix unique, ZENKI n’a rien à arbitrer. Un contrat heures pleines/heures creuses, Tempo ou dynamique reste indispensable pour pouvoir en profiter pleinement, tout comme un appareil de mesure du type Zendure Smart 3CT ou Zendure CT-S.

Les produits en résumé

Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro

Capacité de 8 kWh extensible à 50 kWh

4 000 W AC bidirectionnel, jusqu’à 13 kW d’entrée solaire totale

Port PV-IN AC, compatible avec les onduleurs de toiture existants

Cellules LiFePO4, jusqu’à 10 000 cycles, rendement de 90 %

IP 65, de -20 à +55 °C, protection ZenGuard

HEMS ouvert piloté par l’IA ZENKI

15 ans de durée de vie, garantie 10 ans

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Zendure PowerHub

Unité centrale du HEMS, pilotée par l’IA ZENKI

43 kW d’entrée photovoltaïque en triphasé, 14 kW en monophasé

12 kW de puissance batterie, capacité de 8 à 150 kWh

SG-Ready, EEBus, OCPP et VPP-Ready

Plus de 5 000 pompes à chaleur reconnues, recharge de véhicule jusqu’à 22 kW

Bascule de secours en 10 ms

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Zendure SolarFlow 2400 AC+

Plug & play, 800 W par défaut, ajustable jusqu’à 2 400 W

Capacité de 2,4 kWh extensible à 16,8 kWh

2 400 W AC bidirectionnel, sortie hors réseau de 2 400 VA, bascule en 15 ms

Recharge sur le réseau pilotée par les tarifs

Cellules LiFePO4, plus de 6 000 cycles, IP 65

ZenGuard avec double BMS et extinction aérosol

HEMS ouvert piloté par l’IA ZENKI, garantie 10 ans