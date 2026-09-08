French Days Boulanger l’enceinte Marshall Middleton tombe à 179,99 €, soit 120 € de remise !

À l’occasion des French Days, Boulanger vous propose la Marshall Middleton à 179,99 € au lieu de 299,99 €. Cette baisse de 40 % place l’enceinte portable sous la barre des 180 €, avec une économie immédiate de 120 € !

Les enceintes Bluetooth de grand format cherchent avant tout un équilibre entre mobilité et puissance sonore. Plus imposantes que les modèles conçus pour tenir dans un sac à dos, elles peuvent facilement sonoriser une pièce ou une terrasse sans rester branchées à une prise. Notre comparatif des meilleures enceintes Bluetooth portables détaille les critères à surveiller selon l’usage recherché.

Et si vous aviez aussi prévu d’accompagner votre enceinte d’un casque Bluetooth ou d’écouteurs sans fil, vous pouvez compléter votre panier pour profiter des French Days de Boulanger. Jusqu’au 14 septembre 2026, le code FRENCH20 donne droit à 20 € de remise dès 200 € d’achat sur les produits éligibles. De quoi écouter votre musique à domicile avec la Middleton, et poursuivre dans les transports !

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🔥 Une puissance de 90 W dans un format transportable

La Marshall Middleton embarque quatre haut-parleurs et développe une puissance totale de 90 W RMS. Sa plage de fréquences s’étend de 50 à 20 000 Hz, tandis que les basses peuvent être ajustées depuis l’application de la marque. La connexion passe par le Bluetooth 5.1, avec la possibilité d’associer deux téléphones à l’enceinte. Une entrée auxiliaire de 3,5 mm reste disponible pour brancher une source filaire. Deux Middleton peuvent également être réunies afin d’obtenir une restitution en stéréo.

L’autonomie atteint 20 heures selon les données du constructeur. Une recharge de 20 minutes suffit pour récupérer deux heures d’écoute, tandis qu’un cycle complet demande environ 4 h 30. La certification IP67 protège l’enceinte contre la poussière et une immersion provisoire dans l’eau jusqu’à un mètre. Son poids de 2,4 kg la destinent davantage aux déplacements en voiture ou aux sorties sur une terrasse qu’aux longues marches, bien qu’elle reste facilement transportable grâce à sa sangle. La batterie peut aussi recharger un smartphone. Enfin, on apprécie la coque faite à 55 % de plastique recyclé.

La Marshall Middleton à 179,99 € chez Boulanger !

Pourquoi cette promotion mérite le détour ?

À 179,99 € au lieu de 299,99 €, la Marshall Middleton bénéficie d’une remise de 120 €. Sa puissance de 90 W, sa batterie de 20 heures et sa certification IP67 en font un modèle polyvalent, adapté à la maison comme aux sorties. Cette réduction de 40 % constitue donc une offre solide pour obtenir une enceinte Marshall puissante sans dépasser les 200 € !

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