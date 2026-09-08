Attention à vos images : Google Photos vient de changer une règle importante

Google Photos vient de réduire de moitié le délai dont vous disposez pour récupérer vos photos avant leur suppression définitive. Vous n’avez désormais plus que 30 jours, contre 60 auparavant, pour revenir sur votre décision.

© Envato, Google

C’est une modification discrète qu’il vaut mieux connaître pour éviter les mauvaises surprises. Lorsque vous supprimiez une photo stockée sur Google Photos, vous disposiez jusqu’ici de 60 jours pour vous rétracter. Google vient toutefois de réduire ce délai de moitié. Désormais, la corbeille se videra automatiquement au bout de 30 jours.

Ce changement n’est toutefois pas une surprise totale. Le mois dernier, Android Authority avait déjà repéré que Google prévoyait de réduire ce délai. Il y a quelques jours, l’entreprise a d’ailleurs mis à jour sa page d’assistance, preuve que le nouveau délai de rétention est désormais effectif. “Les photos et vidéos que vous supprimez restent dans votre corbeille pendant 30 jours avant d’être définitivement supprimées. Les photos et vidéos qui ont été supprimées définitivement ne peuvent pas être restaurées“, peut-on ainsi lire.

Google Photos ne vous laisse plus que 30 jours pour récupérer vos photos supprimées

Certains utilisateurs ont d’ailleurs déjà commencé à recevoir une notification les informant de ce changement qui s’applique aussi bien sur Android que sur iOS et ordinateur. Pas de quoi s’alarmer pour autant. Le délai de 60 jours offrait certes une marge confortable pour changer d’avis, mais 30 jours restent largement suffisants pour récupérer des photos supprimées. Il n’en demeure pas moins que ce délai a été divisé par deux : mieux vaut donc éviter d’attendre trop longtemps avant de restaurer des photos que vous regrettez d’avoir supprimées.

Google a souhaité harmoniser les délais de rétention qu’il applique dans son écosystème. Pour rappel, les fichiers supprimés de Google Drive et les messages supprimés de Gmail restent 30 jours dans leur corbeille avant de disparaître complètement. Sur Android, les photos et les vidéos effacées (stockées localement) sont également conservées pendant 30 jours.