Coup dur : Apple augmente aussi les prix de ses anciens iPhone en France

En marge de sa conférence de rentrée, Apple a discrètement revu les prix de ses anciens iPhone à la hausse. Tous les modèles encore commercialisés sont concernés. On fait le point.

L’iPhone 16 © Tom’s Guide

En raison de la flambée du prix des puces mémoire, les coûts de fabrication des smartphones ont fortement augmenté, poussant les constructeurs à revoir leurs tarifs à la hausse. Lors de sa keynote de rentrée, Apple a notamment dévoilé les prix salés de ses nouveaux flagships. Proposés à partir de 1479 euros et de 1629, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont notamment 150 euros plus cher que leurs prédécesseurs respectifs.

Quels anciens iPhone sont concernés par la hausse des prix ?

Dans le même temps, le constructeur a également augmenté les tarifs de ses anciens modèles qu’il commercialise encore. Depuis la mise à jour du catalogue, l’iPhone 16 est désormais vendu 1019 euros au lieu de 869 euros, soit une hausse de 150 euros. Celle-ci est particulièrement notable alors que ce modèle, lancé en 2024, avait entre temps bénéficié d’une baisse de 100 euros.

Par ailleurs, la version 256 Go de l’iPhone 17 passe de 969 à 1119 euros, tandis que le modèle 512 Go voit son tarif grimper de 1219 à 1369 euros. L’iPhone 17e augmente lui aussi de 150 euros en version 256 Go, basculant de 719 à 869 euros. Sa version 512 Go passe quant à elle de 969 à 1119 euros.

Des prix plus onéreux sur la boutique officielle

Les augmentations ne s’arrêtent pas là. Du côté de l’iPhone Air, le modèle de 256 Go passe de 1229 à 1329 euros, soit 100 euros supplémentaires. Même hausse pour la version 512 Go, dont le prix grimpe de 1479 à 1579 euros. Mais c’est la déclinaison avec 1 To de stockage qui subit la hausse la plus spectaculaire : son tarif passe de 1729 à 2079 euros, soit tout de même 350 euros de plus.

Avec l’arrivée de la nouvelle génération, plusieurs modèles ont été retirés du catalogue à savoir : l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Il faudra désormais se tourner vers les revendeurs, le marché de l’occasion ou les spécialistes du reconditionné pour mettre la main sur ces références. Vous pourrez aussi y trouver les autres modèles susmentionnés à des tarifs plus abordables.

Quant aux nouveaux iPhone 18 Pro, il seront disponibles en précommande à partir de samedi avant leur commercialisation programmée le 18 septembre. L’iPhone Duo, proposé à partir de 2339 euros, sera quant à lui lancé en décalé : ses précommandes débuteront le 16 octobre pour une sortie le 23 octobre.