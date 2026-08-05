Zendure s’allie à Sobry et promet jusqu’à 625 € d’économies par an sur l’électricité !

Zendure s’associe au fournisseur français Sobry pour permettre à ses batteries de profiter automatiquement des variations du prix de l’électricité. Le fabricant annonce jusqu’à 625 € d’économies annuelles avec une installation SolarFlow !

Pourquoi recharger sa batterie lorsque l’électricité est chère si l’on peut attendre que son prix baisse ? C’est le concept du partenariat dévoilé ce mercredi 5 août entre Zendure et Sobry, un fournisseur dont les tarifs suivent EPEX SPOT, la bourse européenne de l’électricité où les prix du lendemain sont fixés selon l’offre et la demande.

Grâce à cette intégration, les batteries Zendure compatibles peuvent se charger lorsque le prix du kWh est bas, puis alimenter le logement pendant les périodes plus coûteuses. L’ensemble fonctionne automatiquement et est pilotable via l’application, sans avoir besoin de surveiller les tarifs au fil de la journée.

Comment le HEMS 2.0 de Zendure tire parti des prix dynamiques de Sobry

Concrètement, comment ça marche ? Chaque jour, le système HEMS 2.0 de Zendure récupère les prix de l’électricité prévus pour le lendemain. Son agent énergétique ZENKI™ croise ensuite ces informations avec le niveau de la batterie, les habitudes de consommation du foyer et les prévisions de production solaire.

À partir de ces données, il établit un programme de charge et de décharge optimisé pour les 24 heures suivantes. La batterie stocke ainsi l’électricité lorsqu’elle est abondante et bon marché, puis prend le relais quand les tarifs augmentent. L’objectif est de mieux utiliser la production solaire et d’acheter le moins possible d’électricité pendant les périodes les plus chères.

Aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire pour les utilisateurs déjà équipés d’un système compatible. Il suffit de choisir Sobry comme source tarifaire dans l’application Zendure, d’autoriser la connexion entre les deux services puis de finaliser son contrat sur le portail du fournisseur. Vous devez cependant savoir qu’un compteur Linky est indispensable pour profiter de cette nouvelle offre.

Jusqu’à 625 € d’économies par an grâce au partenariat Sobry

Zendure annonce une économie pouvant atteindre 625 € par an. Cette estimation concerne un foyer équipé de panneaux solaires, consommant 6 000 kWh par an et disposant d’un SolarFlow 2400 AC+ ou 2400 Pro avec deux batteries AB3000L, soit 8,16 kWh de stockage.

Le calcul repose sur les prix EPEX SPOT relevés entre avril 2025 et mars 2026. Selon Zendure, cette configuration permettrait de réaliser jusqu’à deux fois plus d’économies qu’avec l’option Tempo d’EDF. Cette offre qui applique des tarifs différents selon la couleur du jour (bleu, blanc ou rouge) avec une électricité particulièrement chère en heures pleines pendant les 22 jours rouges de l’année.

Le pack SolarFlow 2400 AC+, dont nous avons réalisé un test récemment, accompagné de deux batteries AB3000L est actuellement affiché à 2 517 € sur le site du fabricant. En se basant sur l’économie maximale annoncée, cela représente un amortissement théorique d’environ quatre ans.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Guide

L’offre Sobry est disponible dès maintenant dans l’application Zendure pour les foyers français équipés d’un compteur Linky. Grâce à ce partenariat, votre batterie ne se contente plus de stocker l’énergie solaire, elle choisit aussi le moment le plus intéressant pour stocker et utiliser l’électricité !