PS5 à 1 euro chez Bouygues Telecom : voici les conditions pour en profiter

Du 15 septembre au 4 octobre, Bouygues Telecom propose une offre spéciale permettant de s’offrir la PS5 pour un euro symbolique. Comme vous vous en doutez, celle-ci est soumise à plusieurs conditions dont une souscription longue durée.

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Nombre de joueurs cherchent à acquérir une PS5 pour pouvoir jouer à GTA 6 dès sa sortie. Bouygues Telecom s’est engouffré dans cette brèche en proposant une offre spéciale permettant d’acquérir la console de Sony à moindre coût. “Cette initiative marque une première nationale

et s’inscrit dans un contexte d’attente majeure de la sortie de nouveaux jeux, jouables

uniquement sur les consoles de nouvelle génération”, souligne l’opérateur dans un communiqué.

Du 15 septembre au 4 octobre, Bouygues propose ainsi la PS5 Édition Numérique à 1 euro (au lieu de 599 euros) si vous remplissez certaines conditions. Pour être éligible, vous devez absolument vous engager sur 24 mois à une offre fibre Bbox Gaming, facturée 44,99 euros par mois (avec la Bbox must) ou 53,99 euros par mois (avec la Bbox ultym). Ce faisant, une importante remise s’appliquera et le prix de la PS5 tombera à 101 euros.

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Bouygues Telecom détaille les conditions pour obtenir la PS5 à 1 euro

Pour alléger encore davantage la facture, Bouygues Telecom vous encourage à faire reprendre votre ancienne PS4 chez son partenaire Recommerce. Sa valeur de reprise est estimée à au moins 50 euros (selon l’état le jour de la reprise), à laquelle s’ajoute un bonus supplémentaire de 50 euros offert par l’opérateur. La remise liée à la reprise sera appliquée en différé, la valeur pouvant varier en fonction de l’état de l’appareil.

Notez qu’il est aussi possible de faire reprendre un ancien mobile. “Cette offre est une opportunité unique pour les nombreux gamers encore sur PS4 de passer à la PS5 avant la sortie des jeux très attendus sur cette fin d’année”, se félicite Bouygues. Au total, ces différentes remises permettent donc de faire tomber le prix de la PS5 à seulement 1 euro. Si vous n’avez pas d’appareils éligibles à la reprise, il faudra vous acquitter de 101 euros.

Gardez à l’esprit que cette offre implique de souscrire un abonnement mensuel plutôt onéreux pendant deux ans. Si vous envisagiez justement de changer de box et que les formules Bbox Gaming correspondent à vos besoins, l’opération peut néanmoins être intéressante.