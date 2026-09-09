C’est la fin pour ces deux Samsung Galaxy populaires, le support s’arrête

Samsung a mis fin au support logiciel des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, cinq ans après leur lancement. Les deux smartphones pliables ne recevront désormais plus de mises à jour de sécurité, exposant leurs propriétaires aux menaces.

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Le suivi logiciel des Samsung Galaxy n’est pas éternel. Une fois que le constructeur coupe le robinet des mises à jour de sécurité, les utilisateurs concernés doivent se résoudre à changer de smartphone pour éviter les failles et les problèmes de compatibilité avec leurs applications. C’est désormais au tour des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de voir leur support s’arrêter, cinq ans après le début de leur commercialisation.

Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ne recevront plus de mises à jour

Pour rappel, Samsung avait étendu la durée de support de ses appareils phares à sept ans en 2024. Étant sortis avant la nouvelle politique, les Z Fold 3 et Z Flip 3 bénéficiaient seulement de trois ans de mises à jour Android et de cinq ans de mises à jour de sécurité. La fin de leur support respecte ainsi le calendrier établi. Mis à niveau vers Android 15 l’an dernier, les deux téléphones pliants recevaient depuis uniquement les mises à jour de sécurité essentielles.

Alors que Samsung vient de lancer sa nouvelle gamme de pliables, les propriétaires actuels du Z Fold 3 et du Z Flip 3 doivent songer sérieusement à passer à un modèle plus récent. S’ils pourront encore se servir de leur téléphone, ce dernier sera privé des patchs vitaux. Il deviendra alors plus vulnérable aux cyberattaques, les failles de sécurité n’étant plus corrigées.

Qui plus est, certaines applications risqueront de ne plus fonctionner correctement ou de devenir incompatibles avec le smartphone.