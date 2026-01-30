Facture d’électricité : et si vous changiez de fournisseur tous les 6 mois ?

Changer de fournisseur d’électricité ne coûte rien, ne provoque aucune coupure, n’implique aucun engagement et peut permettre de payer moins cher. Pourtant peu de Français saisissent cette opportunité.

Crédit : Envato

Comment faire baisser sa facture d’électricité ? Le sujet est une préoccupation majeure pour de nombreux foyers, alors que la baisse annoncée par le gouvernement début janvier* sera dans les faits d’à peine 10 euros/an pour la grande majorité de gens. D’ailleurs cela ne suffira probablement pas à contrer l’augmentation significative des contrats avec option Tempo.

Vous pouvez bien sûr choisir de vous équiper de panneaux solaires et d’une station de stockage de l’énergie, mais il existe un moyen beaucoup plus simple qui reste étrangement peu utilisé : jongler avec les tarifs proposés par les différents fournisseurs, et ne pas hésiter à changer dès qu’une opportunité se présente.

C’est précisément ce que fait Yannick Guerrini (journaliste qui collabore régulièrement avec Tom’s Guide) qui avoue en changer régulièrement. « Je viens de choisir un nouveau fournisseur. J’ai fait ma demande et le lendemain c’était bon. C’est encore plus simple que de changer d’opérateur téléphonique. » En effet, les formalités sont réduites au strict minimum. C’est le nouveau fournisseur qui s’occupe des démarches auprès d’Enedis, responsable de la gestion du réseau. Il va gérer pour vous la résiliation de votre ancien contrat et activer le nouveau sans qu’aucuns frais ne soient prélevés et sans aucun risque de coupure.

Il n’existe pas de durée minimale d’engagement, et « si vous avez envie de changer tous les 2 jours, c’est possible » nous confirme Béatrix Prades porte-parole d’Octopus Energy, un fournisseur d’électricité spécialisé dans les offres d’électricité verte française.

Toutefois, si vous recherchez une certaine stabilité, vous pouvez opter pour des contrats avec des tarifs garantis sur 2 ans. Et si l’opérateur s’engage, le client lui ne l’est pas et peut décider de partir à tout moment.

De même, il peut être aussi très facile de renégocier avec son fournisseur actuel. « L’année dernière je me suis aperçu que mon fournisseur proposait de nouveaux contrats avec des tarifs plus bas, j’ai envoyé un simple mail et cela a fonctionné. Il m’a aligné sur les nouveaux tarifs » explique Yannick.

EDF détient toujours 70% du marché résidentiel

Mais les idées reçues ont la vie dure. En effet, selon la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), 25% des Français pensent, par exemple, que changer de fournisseur est un service payant. C’est sans doute ce qui explique en partie un taux de changement de fournisseur assez faible.

Avant la crise énergétique de 2019-2021, ce taux s’établissait autour de 4 % à 5 % par an. Il a chuté à 2% pendant la crise entre 2022-2023. Depuis les fournisseurs alternatifs gagnent du terrain. Ils auraient ainsi récupéré 500 000 nouveaux en 2024, soit 4,5 fois plus qu’en 2023. Aujourd’hui ce sont environ 50% des Français qui se déclarent prêts à changer, mais EDF détient toujours 70% du marché des particuliers (source CRE en décembre 2024).

Il peut se révéler anxiogène pour certaines personnes de quitter EDF, le fournisseur d’électricité historique qui a été longtemps en situation de monopole sur le marché français. Pourtant, cela ne garantit pas de profiter de meilleurs prix.

En effet, ces derniers peuvent être déterminés par le marché ou indexés sur les tarifs réglementés de vente de l’électricité régulés par l’État. Et tous les fournisseurs sont astreints aux mêmes règles, EDF y compris.

Ainsi, le célèbre tarif bleu d’EDF n’est pas forcément le moins cher. Certains fournisseurs, ayant acheté de l’électricité lorsque les prix étaient bas, arrivent à proposer des tarifs moins chers que le tarif de base réglementé.

Le comparateur du Médiateur, un outil fiable et efficace

Pour vous aider à trouver le fournisseur le plus économique, vous pouvez vous tourner vers le comparateur du Médiateur National de l’énergie. Il s’agit d’un service indépendant qui ne favorise aucun fournisseur et qui vous guide pas à pas.

Le comparateur peut en théorie utiliser votre point de livraison (PDL) disponible sur votre facture (ou PRM si vous regardez directement sur votre compteur Linky) pour récupérer vos données (contrat et consommation). Si cela ne fonctionne pas, ce qui a été notre cas, vous aurez toujours la possibilité de saisir les informations sur votre consommation à la main.

Vous obtiendrez une liste des fournisseurs classés par coût annuel. Tout est détaillé : prix du kWh, montant de l’abonnement, pourcentage d’électricité verte, durée de garantie du tarif…

Autre information utile, les résultats affichent pour chaque fournisseur le taux de saisines. Ce dernier indicateur vous permet de voir quels sont les fournisseurs qui cumulent le plus de problèmes clients.

Une fois toutes ces informations en main, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix et à vérifier que votre facture baisse dès le mois suivant.

*Baisse de la CTA (contribution tarifaire d’acheminement).