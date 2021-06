Prime Day gratuit : comment profiter des soldes Amazon sans payer ?

Le Prime Day 2021 vient de débuter. Des milliers de produits sont soldés durant deux jours, ces 21 et 22 juin. Des offres flash, des offres permanentes, sur toutes les catégories. Problème, pour y accéder, il faut montrer patte blanche. Chez Amazon, cela signifie être abonné Prime. Un abonnement que nous vous décrivons en détail ici et possède de nombreux avantages.

Amazon Prime Day – Crédit : Amazon

Mais si Prime Vidéo (voir notre sélection), le stockage en ligne ou la réception des colis en un jour ouvré ne vous intéresse pas au quotidien, vous pouvez tout de même profiter des Prime Day en utilisant des chemins de traverse.

Amazon Prime : le mois d’essai gratuit

Le premier est le plus simple. Amazon continue d’offrir un premier mois d’essai gratuit à ses nouveaux abonnés. Il suffit donc d’y souscrire pour profiter pleinement du Prime Day 2021. Sans engagement, cet abonnement est résiliable à tout moment. Mieux, il peut être souscrit et résilié dans la foulée (comment se désabonner d’Amazon Prime), et pourtant rester actif jusqu’à la fin de la période d’essai gratuite.

Une aubaine pour le Prime Day, d’autant plus qu’Amazon propose cette offre gratuite à l’internationale. Aussi, vous pouvez également souscrire à un mois d’essai gratuit sur Amazon Allemagne, Amazon Espagne ou encore Amazon Italie. De fait, vous aurez accès aux offres de leurs catalogues, qui sont différentes de celles d’Amazon France.

Partager l’abonnement Amazon Prime d’un tiers

Et si vous avez déjà utilisé votre mois d’essai gratuit à Amazon Prime ? Dans ce cas, la cause semble perdue. Pourtant, il existe encore un moyen de se retrouver avec un accès valide au Prime Day, sans verser un centime. C’est le partage de compte Amazon Prime. Amazon autorise ses membres Prime à partager certains de leurs avantages avec un proche. Sur son site, on peut lire que « seulement l’avantage de livraison peut être partagé ». Dans les faits, on accède également aux offres réservées aux abonnés Prime.

Dès lors, il vous suffit de trouver une personne de votre entourage qui possède un abonnement Prime pour lui demander de le partager avec vous. Le propriétaire du compte pourra à tout moment cesser ce partage.

Prime Day 2021 : les premières promos des soldes Amazon sont là !

Comment partager l’abonnement Amazon Prime