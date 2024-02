Profitez de cet excellent rapport qualité/prix sur le Vivo 21 en promo actuellement

Chez la Fnac et chez Darty, le smartphone Vivo21 bénéficie d’une très belle offre et passe ainsi à 199 € au lieu de 419 €.

Petit nouveau sur le marché des smartphones, la marque Vivo est déjà bien connue dans l’industrie des smartphones pour ses appareils axés sur la photographie et le design élégant. Au design moderne et élégant, il propose des fonctionnalités tout à fait satisfaisantes comme par exemple sur le modèle Vivo 21 en promo actuellement. En effet, chez Darty et à la Fnac, il est affiché à 199 € seulement au lieu de 419 €.

Vivo 21 : un smartphone performant à moins de 200 €

Autant dire que ce bon plan est inratable si vous êtes à la recherche de ce type de produit. En effet, il est assez rare de pouvoir acquérir un smartphone pour moins de 200 €. Si cette offre semble vous intéresser, voici tout de suite plus de renseignement sur les caractéristiques techniques de ce Vivo 21.

Ce smartphone de milieu de gamme est déjà sur le marché depuis 2 ans mais ses performances devraient tout de même répondre à vos utilisations quotidiennes. L’écran est une dalle AMOLED de définition FHD+ soit 2404 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. A l’intérieur, le Vivo 21 est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 800U accompagné de 8 Go de RAM, cette configuration vous permettra de l’utiliser correctement sauf du côté de la photographie qui sera le bémol de l’appareil.

Le smartphone est conçu pour durer toute une journée avec une seule charge grâce à sa batterie de 4000 mAh. Concernant la recharge, vous pourrez compter sur une puissance de 33W, ce qui vous permettra de récupérer l’équivalent de 80 % de la batterie en moins d’une heure.

