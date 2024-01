Meilleurs smartphones pour étudiants : quel modèle acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleurs smartphones pour étudiants

Honor 90 Lite, le meilleur rapport qualité/prix
Samsung Galaxy A54, le meilleur smartphone pour un étudiant
Google Pixel 6a, le photophone au meilleur prix

L’été touche à sa fin et la rentrée des étudiants approche à grands pas. Avant de commencer cette nouvelle année, s’équiper des bons accessoires est essentiel. Si avoir un bon PC portable pour les études est important, posséder un smartphone performant l’est tout autant. Bien évidemment, on sait que le budget d’un étudiant est limité. C’est pourquoi nous avons sélectionné des modèles avec des tarifs abordables.

De même, au moment de faire son choix, il faut prendre en compte certains critères. Tout d’abord, l’appareil doit offrir une solide autonomie et des performances suffisantes pour un usage basique (prise de notes, utilisation des réseaux sociaux, etc.). Le reste n’est pas toujours essentiel, mais nous avons également pris en compte le volet photo. Voici notre comparatif des meilleurs smartphones pour étudiants de la rentrée 2023.

Samsung Galaxy A54, le meilleur smartphone pour un étudiant

Samsung Galaxy A54 Le meilleur smartphone pour un étudiant

249.99€ Voir l’offre

325€ Voir l’offre

393.04€ Voir l’offre

419€ Voir l’offre

419.99€ Voir l’offre

434€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

499€ Voir l’offre

On aime Bonnes performances

Excellente autonomie

Qualité de l'écran

Port microSD

Certification IP67 On n'aime pas Pas de chargeur dans la boîte

Charge un peu lente

Pour commencer ce comparatif, nous vous proposons le smartphone avec probablement le meilleur rapport qualité/prix du marché, le Samsung Galaxy A54. Son tarif officiel en 128 Go de capacité de stockage est 429€, mais il est possible de le trouver 100€ moins cher chez certains revendeurs spécialisés. Mais en plus de son coût abordable, il possède d’excellentes performances pour un produit de cette catégorie.

Tout d’abord, il dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier offre une superbe qualité d’affichage. Ensuite, il est équipé du processeur SoC Exynos 1380, épaulé par 8 Go de ram. En bref, en termes de puissance, cet appareil ne manque de rien. D’ailleurs, pour notre sélection nous avons choisi la version 128 Go, mais une autre de 256 Go existe. Pour finir sur ce point, il est possible d’étendre la mémoire via son port pour carte mémoire microSD.

D’autre part, son module photo embarque un ensemble de 3 capteurs. On retrouve un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un objectif macro de 5Mpx. Le résultat est ici très convaincant. Seul bémol, il est un peu en difficulté avec les clichés de nuit. Pour finir, il est certifié IP67 et il contient une batterie de 5000 mAh. Cette dernière est capable d’assurer environ 2 jours d’autonomie. Là aussi, les performances sont au rendez-vous.

Seul problème ici, la charge rapide de 25W se montre peu efficace (environ 1h30 pour le recharger à 100%. En résumé, difficile de trouver mieux que le Samsung Galaxy A54 pour un tarif similaire.

iPhone SE (2022), pour profiter de l’écosystème Apple

iPhone SE (2022) Pour profiter de l'écosystème Apple

289.90€ Voir l’offre

299€ Voir l’offre

529€ Voir l’offre

529€ Voir l’offre

529€ Voir l’offre

529€ Voir l’offre

On aime Belle qualité d'affiche

Excellentes performances

Autonomie satisfaisante

IOS très agréable à utiliser

Compatible 5G On n'aime pas Seulement 64 Go en entrée de gamme

Tarif élevé

On ne vous apprend rien, mais les smartphones d’Apple sont loin d’être les plus abordables. Et c’est encore plus vrai pour un étudiant. D’un autre côté, si on est équipé d’un autre produit de la marque comme un MacBook ou un iPad, posséder un iPhone peut avoir un intérêt. Pour cette raison, nous avons sélectionné la version SE de 3e génération pour ce comparatif. Actuellement, c’est le mobile offrant le meilleur rapport qualité/prix.

Enfin, il s’agit encore d’un modèle équipé d’un bouton en bas et il n’est donc pas entièrement tactile. Pour le reste, on retrouve tout ce qui fait le succès de la firme de Cupertino. Son écran de 4,7 pouces et un peu petit pour 2023, mais il n’empêche que la qualité d’affichage est excellente. Ensuite, il embarque la puissante puce A15. Cette dernière offre des performances impressionnantes, et elle est capable de faire tourner la majorité des applications.

D’un autre côté le très bon suivi du constructeur permet de conserver son smartphone sur une longue période. Sinon, le volet photo est assez réussi, mais pour ce prix on trouve aisément mieux chez la concurrence. Dernier point sa batterie tient aisément une journée loin d’une prise. Mais il ne faut pas en attendre plus. Pour le recharger, comptez environ 1 heure.

En résumé, l’iPhone SE de 3e génération est un modèle assez abordable (pour un produit Apple), dont les performances restent très bonnes. Il existe en 64, 128 et 256 Go.

Google Pixel 6a, le photophone au meilleur prix

Google Pixel 6a Le photophone au meilleur prix

320.98€ Voir l’offre

On aime Très bon rapport qualité/prix

Un écran très réussi

Bonne qualité photo pour ce prix

Autonomie plus que convenable

Design toujours appréciable On n'aime pas Charge lente

Faible taux de rafraîchissement

Pas de lecteur cartes SD

On continue ce comparatif avec un smartphone abordable aux très bonnes performances photo. Pour certains étudiants, posséder un photophone de qualité peut être essentiel. Avec le Google Pixel 6a, c’est possible de le faire sans avoir à se ruiner. Pour commencer, par son module, ce dernier est composé de deux capteurs de 12 Mpx. Sur le papier ça peut sembler léger, mais à la pratique les clichés sont de très belle qualité. Et cela avec les hautes comme les basses lumières.

Le tout est aidé par les performances en traitement d’image du processeur Google Tensor. De plus, celui-ci est épaulé par 6 Go de ram. De ce côté, la puissance est vraiment bonne. D’ailleurs, il existe dans une unique version de 128 Go de capacité de stockage. Pour la partie affichage, son écran OLED de 6,1 pouces offre une bonne qualité.

Cependant, on regrette un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz. Dernier point, sa batterie de 4410 mAh offre une solide autonomie. Vous pourrez aisément tenir une journée loin d’une prise de courant. Seul bémol, sa charge rapide de 18W a besoin de presque 2 heures pour le recharger à 100%. Pour conclure, c’est un photophone performant et abordable.

Google Pixel 7a, l’alternative

Le Google Pixel 7a est le dernier-né des smartphones d’entrée de gamme du fabricant américain. Il coûte évidemment un peu plus cher, mais il dispose d’une meilleure fiche technique. Il est équipé du processeur Google Tensor G2 couplé à 8 Go de ram. Ensuite, il dispose toujours d’un écran de 6,1 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le module photo a lui aussi était revu. On retrouve un grand-angle de 64 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx. La qualité des clichés pris est véritablement excellente. Seul bémol, l’autonomie est légèrement moins bonne. Il tient pile une journée, mais il ne faut pas trop le pousser. Le chargeur de 18W reste le même.

Google Pixel 7a

Rakuten 340€

Boulanger 399€

Carrefour 399.99€

Fnac 419€

Pixmania FR 469.20€ Plus d'offres

Honor 90 Lite, le meilleur rapport qualité/prix

Honor 90 Lite Le meilleur rapport qualité/prix

185€ Voir l’offre

188.99€ Voir l’offre

199.90€ Voir l’offre

229€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

On aime Tarif intéressant

Design réussi

Performances correctes

Bonne autonomie

Volet photo très réussi On n'aime pas Qualité d'affichage un peu décevante

Pas de chargeur dans la boîte

Nous avions déjà testé le Honor 90, un smartphone de grande qualité. Cependant, son tarif de référence de 599€ est un peu trop élevé pour la majorité des étudiants. Nous avons donc décidé de vous proposer à la place, le Honor 90 Lite. En effet, son prix de départ est de seulement 299€. De plus, il possède une solide fiche technique pour un produit d’entrée/milieu de gamme.

Tout d’abord, il est équipé d’un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Hélas, il utilise la technologie LCD, là où la concurrence profite de l’OLED. Mais dans l’ensemble la qualité d’affichage est bonne. Ensuite, il possède un processeur Dimensity 6023 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Ce n’est pas un appareil adapté au gaming, cependant les performances sont honorables. Enfin, il est disponible dans une unique version de 256 Go de capacité de stockage.

Mais la particularité de cee mobile se situe du côté de son module photo. En effet, il embarque un capteur principal de 100 Mpx. Ce dernier est complété par un ultra grand-angle de 5 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Pour ce prix, la qualité des clichés est vraiment excellente. Mais il est parfois un peu en difficulté la nuit.

Dernier point, il dispose d’une batterie de 4500 mAh capable de tenir une journée. De plus il est compatible avec la charge rapide 35W, mais le chargeur n’est pas fourni dans la boîte. C’est un peu dommage. Dans tous les cas, difficile de trouver un modèle avec un meilleur rapport qualité/prix. Le Honor 90 Lite est un choix tout indiqué pour un étudiant au budget limité.

Samsung Galaxy A14 5G, le meilleur premier prix

Samsung Galaxy A14 5G Le meilleur premier prix

149.90€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre

199€ Voir l’offre

199.99€ Voir l’offre

215.04€ Voir l’offre

228.40€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

On aime Tarif très abordable

Excellente autonomie

Prise jack et port microSD

Qualité photo correcte

Deux années de mises à jour On n'aime pas Qualité d'affichage décevante

Aucune de certification IP

Plus haut dans notre sélection, nous vous avions proposé le Galaxy A54. Cependant, pour certains étudiants, son prix peut être un peu trop élevé. Donc si votre budget est limité et que vous êtes amateur des produits Samsung, alors le Galaxy A14 5G est une excellente solution.

Pour ce tarif, on peut compter sur un processeur Helios G80 de MediaTek accompagné de 4 Go de ram. C’est amplement suffisant pour un usage basique. Sinon, il existe dans une version de 64 Go de capacité de stockage. Cette dernière est extensible via une carte mémoire microSD.

De même la qualité photo est honorable pour un modèle d’entrée de gamme. En effet, il dispose d’un grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 5 Mpx et d’un objectif macro de 2 Mpx. Le résultat est très convaincant de jour, mais les clichés de nuit sont de moins bonne qualité. Le seul véritable défaut de ce smartphone, c’est son écran. Il est équipé d’une dalle LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. En bref, en termes de qualité d’affichage, on trouve mieux chez les concurrents.

Pour finir, il possède une batterie de 5000 mAh. Elle garantit une bonne journée d’autonomie. Seul bémol, son chargeur de 15W a besoin de presque 3 heures pour le recharger entièrement. Dans tous les cas, ce Galaxy A14 5G est une solution de choix pour de l’entrée de gamme.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, pour la 5G et une excellente autonomie

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Pour la 5G et une excellente autonomie

184.90€ Voir l’offre

211.90€ Voir l’offre

227.80€ Voir l’offre

On aime Performances correctes

Bonne qualité d'affichage

Excellente autonomie

Recharge rapide performante

Volet photo convaincant On n'aime pas Partie vidéo peu convaincante

Seulement IP53

Pour finir ce comparatif, nous allons présenter un smartphone compatible 5G et offrant une incroyable autonomie. De plus, il possède une fiche technique vraiment solide. Pour un étudiant, ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est un des meilleurs choix possibles en milieu de gamme. Pour commencer, il est équipé d’un écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif (60 ou 90 Hz). La qualité d’affichage est ici superbe.

D’un autre côté, il embarque un processeur Snapdragon 695 couplé à 8 Go de ram. Là aussi les performances sont au rendez-vous. Mais ce n’est pas non plus le plus adapté pour faire fonctionner les jeux les plus gourmands. Enfin, il existe en 128 ou 256 Go de capacité de stockage.

Pour la partie photo, on retrouve un système à 3 capteurs avec un grand-angle de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un dernier capteur macro de 2 Mpx. Les clichés pris de jour sont très beaux, mais une nouvelle fois avec ce type de produit, il est en difficulté la nuit. Seul bémol, la qualité vidéo est assez faible.

C’est d’ailleurs assez surprenant. Dernier point, il dispose d’une batterie de 5000 mAh capable d’assurer 2 jours d’utilisation avec un usage basique. De plus, sa charge rapide de 67 W est capable de recharger le téléphone en à peine 45 minutes. En bref, ce Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est un des mobiles avec le meilleur rapport qualité/prix pour un étudiant.

💰 Quel budget pour un smartphone pour étudiant ?

Sur ce point, tout va évidemment dépendre du budget dont vous disposez. Généralement, la rentrée peut coûter cher pour les étudiants et cela pour de nombreuses raisons. Alors trouver un smartphone abordable peut être essentiel. En général, dans les environs de 300 euros, il est possible de trouver des produits performants. Pour un peu plus cher, on peut même trouver des modèles disposant d’un excellent module photo.

Dans tous les cas, dans ces tranches de prix, la qualité d’affichage, la 5G et une excellente autonomie sont de mises. D’un autre côté si votre budget est serré, il existe des appareils suffisants pour un usage basique entre 100 et 200 euros. Bien évidemment, si vous avez les moyens, vous pouvez vous tourner vers des smartphones beaucoup plus performants et donc plus onéreux. Pour finir, le reconditionné est également une solution intéressante.

📱 Quels critères prendre en compte pour un smartphone pour étudiant ?

En règle général, le premier critère à prendre en compte est l’autonomie. Posséder un smartphone capable de tenir aisément une journée loin d’une prise est essentiel quand on est étudiant. De même, il faut assez de puissance à votre appareil pour faire tourner des applications basiques et si possible en multitâches.

D’un autre côté, les performances photos ne sont pas les plus essentielles, mais pour certains étudiants elles peuvent avoir leur importance. C’est pourquoi nous avons pensé à ce facteur lors de ce comparatif. Dernier point, la comptabilité 5G peut avoir un intérêt, mais cela va dépendre de chacun.

🤔 Quelle marque de smartphone choisir quand on est étudiant ?

À l’exception, d’Apple tous les fabricants proposent des smartphones d’entrée de de milieu de gamme à des tarifs abordables. Dans le cas de Samsung, on retrouve des mobiles avec des prix allant de 100 à plus de 1000€. Il est donc aisé de trouver son bonheur.

De même les marques chinoises sont connues pour leurs produits à des tarifs bas offrant d’excellentes performances. On peut citer Xiaomi, Honor, Realme, Oppo, etc. Moins connus, les constructeurs Motorola et Wiki possèdent de bons appareils d’entrée de gamme dans leurs catalogues.

