Amazon casse le prix du Sony WH-1000XM5. Profitez de 140 euros de réduction sur cet excellent casque Bluetooth

Si vous êtes mélomanes, sachez qu’il est possible de se procurer l’excellent casque Bluetooth Sony WH-1000XM5 à 278 € au lieu de 419,99 €. Cette offre est valable pour les coloris Argent et Noir. Cependant, vous allez devoir passer par Amazon Allemagne.

Achetez le Sony WH-1000XM5 à 278 €

Rassurez-vous, il n’y a généralement pas de problème à utiliser ce type de service. Cependant, les abonnements Amazon Prime étant spécifiques à chaque pays, vous allez devoir payer des frais de livraison. Ces derniers sont de 5,63 euros pour ce produit et cela fait monter la facture à 283,63 €.

À lire aussi : notre test complet du Sony WH-1000XM5

Pourquoi acheter le Sony WH-1000XM5 ?

Dans tous les cas, ce Sony WH-1000XM5 est un casque sans fil profitant de la technologie de réduction de bruit active (ANC). Plus dans le détail, il est équipé de deux processeurs : les puces V1 et HD QN1. Ces dernières s’occupent de gérer un ensemble de 8 microphones pour un résultat exceptionnel. D’ailleurs, ce modèle est compatible avec les codecs AAX, SBC et LDAC. D’autre part, on retrouve évidemment la fonction Multipoint, un petit plus toujours bienvenu. Ensuite, il est équipé de 4 microphones pour les échanges vocaux. Ces derniers permettent des conversations de qualité en mode kit mains libres.

D’autre part, son design a évolué par rapport au WH-1000XM4. Quoiqu’il arrive, il reste un très bel objet qui offre un grand confort d’utilisation. En effet, il est possible d’écouter de la musique pendant un long moment sans ressentir une véritable gêne. Enfin, ce casque est fourni avec sa housse de protection. Seul regret, il est toujours impossible de le plier, ce qui aurait facilité le transport.



Pour finir, sa batterie assure environ 30 heures d’autonomie avec la fonction ANC activée. Il est donc facile d’amplement dépasser cette durée sans cette dernière. Si ce modèle ne vous convient pas, vous pouvez toujours consulter notre comparatif des meilleurs casques à ANC.