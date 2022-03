Propulsez votre nom près de la Lune grâce à la NASA !

La Lune – Crédit : wikimedia

Ces prochaines années, l’homme marchera de nouveau sur notre satellite, plus d’un demi-siècle après la mission Apollo 17. Le programme Artemis de la NASA va commencer à se mettre en route prochainement même si les astronautes ne devraient pas retourner sur la Lune avant 2025. Un retard causé notamment par la plainte de Jeff Bezos et par la crise sanitaire mondiale.

Artemis I sera ainsi le premier vol sans équipage de la fusée Space Launch System et du vaisseau spatial Orion. Son lancement devrait survenir lors des prochaines semaines, l’agence spatiale tablant sur un décollage au printemps. Et vous pouvez également participer à cette aventure stellaire ! En effet, le site de la NASA vous exhorte à renseigner votre nom, lequel sera ajouté sur une clé USB qui fera partie du voyage.

NASA : votre nom dans le cosmos !

Pour ce faire, il suffit de se rendre à cette adresse et de remplir un mini-formulaire. Indiquez votre prénom, votre nom de famille mais aussi un code pin (entre 4 et 7 chiffres). Ce dernier vous permettra d’obtenir votre carte d’embarquement, ce qui vous fera un joli souvenir.

« Artemis I sera la première d’une série de missions de plus en plus complexes visant à établir une présence humaine à long terme sur la Lune pour les décennies à venir », précise la NASA. Après avoir été propulsé, Orion mettra plusieurs joursà se mettre en orbite autour de l’astre de nos nuits. La mission s’étalera sur 25 jours et permettra de vérifier que le lanceur et le vaisseau sont bien opérationnels.

Orion sera notamment scruté de près lors des phases d’insertion en orbite, de modification et d’injection sur une orbite de retour vers notre planète. En attendant, n’hésitez pas à vous inscrire pour offrir à votre nom une épopée unique dans l’espace. Les inscriptions seront clôturées un mois avant le démarrage de la mission.