PS Plus : attention, ces 7 jeux vont bientôt disparaître du catalogue

Les abonnés Extra et Premium du PS Plus ont accès à une myriade de titres. Le catalogue est d’ailleurs évolutif, Sony ajoutant de nouvelles références chaque mois. Depuis le 20 février, il est notamment possible de se frotter à Assassin’s Creed Valhalla, Need for Speed Unbound, Lego Jurassic World ou encore Tales of Zestiria. En marge de cette jolie sélection, Sony a également fait le ménage dans son catalogue en supprimant plusieurs titres dont Resident Evil 7 : Biohazard et Tekken 7.

Et la saignée va continuer le mois prochain dans une moindre mesure. Le 19 mars, sept jeux disponibles dans l’abonnement Extra et Premium vont disparaître du service. Ghostwire: Tokyo fait notamment partie des titres sur la sellette. Alors qu’un évènement paranormal a provoqué la disparition de 99 % de la population mondiale, Akito Izuki met à profit ses pouvoirs pour élucider le mystère. Il sera guidé par le détective KK qui a pris possession de son corps.

Ghostwire: Tokyo et Civilization VI vont quitter le PS Plus

Dans un autre registre, Civilization VI va également faire ses valises. Ce célèbre jeu de stratégie au tour par tour n’est autre que le sixième opus de la célèbre franchise éponyme. Il vous permet de développer profondément une civilisation, de la cueillette à l’exploration spatiale en passant par les conquêtes militaires, l’expansion économique et le développement culturel.

On notera également la disparition à venir de Code Vein. Cet action-RPG édité par Bandai Namco vous plonge dans un monde post-apocalyptique où vous incarnez un Revenant, un être qui doit se nourrir de sang pour survivre. Pour récapituler, voici la liste des sept jeux qui quitteront le PlayStation Plus à compter du 20 mars :

Tchia

Ghostwire: Tokyo

Haven

NEO: The World Ends with You

Code Vein

Outer Wilds

Comme évoqué plus haut, une dizaine de jeux viennent tout juste d’être supprimés du catalogue Extra et Premium. Les voici :

Resident Evil 7 : Biohazard

Tekken 7

Ace Combat 7 : Skies Unknown

Lost Sphear

Oninaki

I Am Setsuna

Hue

Tacoma

Thomas Was Alone