PS Plus Extra : 25 jeux vont quitter le catalogue, dont des Final Fantasy récents

25 jeux vont disparaître du PS Plus Extra en mai prochain. Les joueurs vont devoir dire adieu à plusieurs Final Fantasy cultes dont quelques-uns sont assez récents et faire une croix sur des centaines d’heures de plaisir.

© Sony, Square Enix

Le catalogue du PS Plus compte un très grand nombre de titres pour combler les abonnés Extra et Premium. Les joueurs peuvent même découvrir plusieurs jeux d’une même licence en souscrivant au service. On trouve notamment quelques Final Fantasy cultes dans le catalogue du PS Plus Extra.

Malheureusement, il ne faudra pas tarder si vous voulez les (re)découvrir. Quelques FF vont quitter le service du PS Plus Extra au mois de mai prochain, dont certains titres assez récents dans l’histoire de la saga.

Sept jeux Final Fantasy vont disparaître du PS Plus Extra en mai prochain

Sony va mettre un petit coup derrière la tête aux abonnés PS Plus Extra et Premium fans de Final Fantasy. En mai prochain, 25 jeux vont quitter le service d’abonnement, dont sept titres de la licence culte de Square Enix.

Dès le 21 mai prochain, le portage PS4 de la version PS1 Final Fantasy 7 ne sera plus disponible dans le catalogue. Il s’agit certainement d’une déception pour les plus nostalgiques, même si FF7 Remake, lui, reste accessible grâce au PS Plus Extra. Vous pourrez ensuite vous lancer dans l’excellent Final Fantasy 7 Rebirth.

Le remaster de Final Fantasy 8 paru en septembre 2019 disparaîtra également à cette même date. Pour vivre l’aventure de Squall et Linoa à travers le monde sur PS4 ou PS5, vous devrez passer par un achat classique sur le PlayStation Store. Rappelons que Square Enix travaillerait sur un certain FF8 Remake bien différent du jeu original.

La compilation Final Fantasy 10|10-2 HD Remaster quitte aussi le PS Plus Extra le 21 mai. Vous avez encore un peu de temps pour partager le périple de Tidus et Yuna à travers Spira ayant ému tant de joueurs. Final Fantasy 12 : The Zodiac Age, Final Fantasy 15 : Édition Royale et le spin-off World of Final Fantasy s’ajoutent à la liste des FF à s’en aller du PS Plus.

Les joueurs vont donc devoir tirer un trait sur un très grand nombre d’heures de jeux, même si les arrivées du mois de mai vont compenser cela. Voici la liste de tous les jeux quittant le PS Plus Extra le 21 mai prochain.

Absolver : Downfall

Abzu

Adrift

Ashen

Elex

Final Fantasy 7 (portage PS4)

Final Fantasy 8 Remastered

Final Fantasy 9

Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster

Final Fantasy 12 : The Zodiac Age

Final Fantasy 15 : Royal Edition

World of Final Fantasy

How to Survive 2

Jotun

I Am Dead

Last Stop

Minit

Monster Jam Steel Titans 2

My Friend Pedro

Observation

Sundered

The Artful Escape

The Messenger

This is the Police

This is the Police 2