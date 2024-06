PS Plus : cette mise à jour va plaire aux joueurs les plus nostalgiques

© Sony

Les jeux vidéo sont régulièrement mis à jour avec du nouveau contenu et des correctifs de bugs. Même chose pour les consoles comme la PS5, choyée par Sony avec des MAJ régulières afin de répondre aux attentes de millions de joueurs et d’améliorer leur expérience utilisateur.

Cette fois, le constructeur japonais tente de faire plaisir aux plus nostalgiques et cela devrait faire son petit effet. Contre toute attente, plusieurs jeux du catalogue des classiques du PS Plus viennent d’accueillir un trophée Platine dans leur liste.

Des classiques de la PS Plus accueillent un trophée Platine sur PS4 et PS5

Voilà une très bonne nouvelle pour les joueurs qui aiment se replonger dans les jeux du passé. Plusieurs titres inclus dans le catalogue des classiques du PS Plus comptent maintenant le fameux Platine dans leur liste de trophées.

C’est le cas de Toy Story 2 : Buzz l’Éclair à la rescousse, Alone in the Dark The New Nightmare et Oddworld : L’Exode d’Abe, soit trois jeux cultes de la PS1. S’ils sont déjà installés sur votre console, ils se mettront probablement à jour. Vous pouvez également le faire manuellement en vous arrêtant sur le jeu puis en allant dans les options.

Rappelons que pour obtenir un trophée Platine sur PlayStation, il « suffit » de récupérer tous les autres trophées du jeu en question. Les abonnés au PS Plus Premium sur PS4 et PS5 peuvent se lancer dans la chasse au Platine dès à présent. Il s’agit d’un ajout plutôt inattendu sachant que des jeux récents comme les remasters de Tomb Raider ne possèdent aucun trophée Platine à débloquer.

On imagine que davantage de classiques de la PS1 recevront cette récompense supplémentaire à débloquer dans les prochains mois. Avec les nombreux jeux vidéo encore à venir pendant cette année 2024, il ne sera pas facile de trouver le temps pour les obtenir.