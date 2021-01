PS Plus : Comment récupérer le 4ème jeu gratuit de février 2021 ?

Bloodstained: Ritual of the Night est le 4ème jeu offert de février 2021 pour le PS Plus. Un jeu malheureusement réservé aux joueurs japonais. Mais pas de panique : voici comment récupérer votre copie en créant un compte nippon grâce à une démarche d’à peine un quart d’heure.

Récupérez votre copie de Bloodstained: Ritual of the Night en créant un compte PS Plus japonais – Crédit : 505 Games

Comme tous les mois, le PlayStation Plus offre aux abonnés plusieurs jeux qui sont disponibles pour une courte période. Des jeux qui peuvent aussi bien être récupérées sur la PlayStation 4 que la PlayStation 5, dont la DualSense dorée est uniquement réservée aux employés de Sony. Et pour février 2021, les joueurs peuvent mettre la main sur Destruction AllStars (PlayStation 5) Control : Ultimate Edition (PlayStation 4 et PlayStation 5) et Concrete Genie (PlayStation 4). Mais un quatrième jeu pointe également le bout de son nez, réservé à ceux qui résident au Japon : Bloodstained: Ritual of the Night. Un metroidvania acclamé par les joueurs et la presse. Et si vous souhaitez votre copie mais n’êtes pas japonais, bonne nouvelle. Il existe une démarche très simple pour récupérer Bloodstained: Ritual of the Night, disponible ci-dessous.

Récupérer votre copie de Bloodstained: Ritual of the Night en 15 minutes grâce à un compte PS Plus japonais

Sony, dont le film Déconnectés a été racheté par Netflix, n’a pas expliqué pourquoi les joueurs japonais sont les seuls à profiter de Bloodstained: Ritual of the Night. Fort heureusement, vous pouvez créer un compte PS Plus japonais pour récupérer votre copie. Voici comment faire, en à peine 15 minutes.

Pour commencer, il vous faut une PlayStation 4 ou PlayStation 5 et une adresse mail qui n’est pas déjà liée à un compte PlayStation, puis choisir « Nouvel utilisateur », « Créer un utilisateur » et accepter les conditions.

Une fois que vous aviez suivi les instructions, vient le moment de choisir son « Pays ou région ». Il suffit simplement d’indiquer que vous habitez au Japon (« Japan »), ce qui est faux mais valable, pour que la PlayStation passe en langue nippone : pas de panique ! Entrez donc votre date de naissance comme au Japon. A savoir : d’abord l’année, le mois, puis le jour.

Il faut ensuite entrer votre code postal. Pour plus de simplicité, optez pour celui de Tokyo, à savoir « 100-8994 ». PlayStation vous demandera ensuite d’insérer des caractères nippon pour la ville, cherchez les suivants : « 東京都 ». Pour la troisième zone à compléter, vous pouvez passer par un clavier de chez nous pour entrer « Tokyo ».

Etape suivante : celle de votre mail et mot de passe. Pour la première zone, entrer celle qui n’est liée à aucun compte PlayStation. Il faut renseigner deux fois votre mot de passe. Ne cochez pas la case tout en bas, qui concerne les mails que vous enverra Sony.

Ensuite, il faudra choisir votre pseudo. Pas de panique, choisissez juste quelque chose qui n’est pas déjà pris. Dans la seconde case, entrez votre nom de famille et dans la troisième, votre prénom.

Vous aurez ensuite accès à plusieurs cases à cocher qui concernent la confidentialité de votre compte japonais. On trouve, dans l’ordre, « Tout le monde », « Amis d’amis », « Mes amis » et « Personne ». Même chose pour l’apparition de votre profil sur celui des amis, votre photo et votre nom. Puis vient un menu défilant proposant deux choix, à savoir la recherche de votre profil disponible pour tout le monde ou non.

Et pour finir, acceptez les conditions et votre compte est crée ! A vous Bloodstained: Ritual of the Night, uniquement pour le mois de février 2021.

Source : Wegotthiscovered