Steam : un nouveau jeu gratuit excitant et original à récupérer rapidement

Depuis la fin d’année dernière, Steam permet à ses utilisateurs de cacher les jeux de leur bibliothèque. Une option intéressante pour ceux qui souhaitent garder que certains de leurs achats restent confidentiels, quelle que soit la raison.

Il n’existe aucune restriction sur les titres que vous pouvez masquer. Vous pouvez même choisir de récupérer un ou plusieurs des nombreux jeux gratuits que Steam propose régulièrement. La plateforme de Valve offre un nouveau titre en partenariat avec Fanatical.

Un nouveau jeu gratuit sur Steam, les amateurs de combats vont apprécier

Fanatical est une plateforme spécialisée dans la vente de clés Steam. Elle permet aux joueurs de récupérer des jeux à des prix plutôt avantageux et même parfois gratuitement, comme en ce moment. La boutique en ligne offre le titre Wanba Warriors jusqu’au 20 mars à 17h heure française. Voici comment faire pour le récupérer.

Rendez-vous sur la page du jeu sur Fanatical

Acceptez de recevoir la newsletter du site

Ajoutez le jeu à votre panier

Créer un compte ou connectez-vous

Activez la clé sur Steam

Une fois l’opération effectuée, le jeu vous appartiendra à vie. Wanba Warriors pourrait plaire aux fans de Tekken 8 ou de Street Fighter puisqu’il s’agit d’un jeu de combat en un contre un. Différence majeure avec les titres précédemment cités : les personnages disposent d’armes blanches comme dans Soul Calibur mais également de pouvoirs magiques.

Autre particularité notable, les combattants doivent se servir de leur instrument pour infliger des dégâts et aussi pour prendre appui dessus et se projeter dans les airs. Wanba Warriors, qui se joue seulement avec un joystick et deux boutons, mise donc sur la physique pour se distinguer. Vous pouvez affronter aussi bien vos proches en 1v1 local que les joueurs du monde entier grâce au mode en ligne.

Wanba Warriors propose un roster de personnages plutôt limité dans la version de base. Il faut se procurer les DLC du jeu sur Steam pour élargir le casting, comme le font la majorité des jeux de combat de nos jours.