PS Plus : Sony travaillerait sur un « service 3.0 » disponible sur PC et mobile

Sony souhaiterait lancer un PS Plus « 3.0 » qui serait disponible sur PC, mobile et smart TV en plus de ses consoles de jeux. Cette nouvelle vision permettrait au constructeur de gagner du terrain sur le Game Pass de Microsoft, déjà très étendu.

© Sony

Le PS Plus permet aux joueurs PS4 et PS5 de jouer sans avoir besoin de payer leurs jeux au prix fort. Grâce à la formule Essential, vous pouvez récupérer plusieurs titres gratuitement chaque mois. Les abonnements au PS Plus Extra et Premium, eux, offrent l’accès à un large catalogue de jeux régulièrement mis à jour par Sony.

Contrairement au Game Pass, disponible sur Xbox et PC, seuls les joueurs PS4 et PS5 peuvent profiter du service. Cela pourrait bientôt changer, puisque le constructeur japonais penserait à déployer le PS Plus sur PC, mobile et smart TV.

Le PS Plus 3.0 pourrait arriver sur PC, mobile et smart TV

Encore une fois, c’est la cyberattaque subie par Insomniac Games suivie par la publication des données en ligne par le groupe de pirates Rhysidia qui nous apprend la vision de Sony pour le PS Plus. Selon les documents en fuite, l’entreprise nippone souhaiterait étendre sa vision avec un « service 3.0 ».

Ainsi, le PlayStation Plus pourrait devenir disponible sur d’autres supports que les consoles maison du constructeur. « Le PS Plus peut obtenir de nouveaux clients en s’exportant sur mobile, PC, TV connectées et moteurs de recherche », peut-on lire sur le visuel qui a leaké.

Sony évoque aussi bien la possibilité de lancer son service sur Windows et macOS que sur iOS, Android ou Amazon FireTV. On peut voir que l’entreprise n’en est qu’à la phase de réflexion, puisqu’elle s’interroge sur la manière dont développer le PS Plus sur chacun de ces supports.

© Sony

Sony se demande si par exemple lancer le service sur PC pourrait renforcer l’engagement envers les jeux live-services des Playstation Studios. Rappelons qu’en 2022, date à laquelle aurait été réalisé le document, The Last of Us Factions était toujours d’actualité… Sur mobile, l’entreprise souhaiterait valoriser aussi bien des jeux de studios internes que des titres third-party.

Des partenariats entre PlayStation et des acteurs extérieurs au jeu vidéo pourraient aussi voir le jour, selon les documents disponibles sur ResetEra. On ne sait pas vraiment sous quelle forme, mais Sony évoque notamment Disney+ ou Crunchyroll. Peut-être que les joueurs pourraient bénéficier d’abonnement à prix réduit ou d’essai gratuit en s’abonnant au PS Plus, par exemple.

Rappelons que le Xbox Game Pass Ultimate propose occasionnellement à ses abonnés de découvrir Crunchyroll sans frais. Sony pense aussi à s’associer à des services comme GTA+ ou Fortnite Crew sûrement pour mettre à disposition des avantages à utiliser sur toutes les plateformes.

Clairement, PlayStation souhaite gagner du terrain sur son concurrent direct. De son côté, le service de Microsoft est déjà disponible sur PC, ainsi que sur mobile et TV connectée grâce au cloud dans certaines régions.