PS Plus : la liste des jeux supprimés en septembre est finalement plus longue que prévu

Il était convenu que 12 jeux allaient quitter le PlayStation Plus ce mois-ci. Finalement quatre titres supplémentaires vont tirer leur révérence en septembre. On vous dresse la liste actualisée.

Le PlayStation Plus est en constante évolution. Chaque mois, de nouveaux jeux sont ajoutés dans le catalogue Extra et Premium et tous les abonnés peuvent mettre la main sur la sélection des trois jeux “offerts”. Mais Sony fait aussi le ménage dans le sens des départs. En septembre, on savait déjà que 12 jeux allaient plier bagage dont de grosses franchises. Finalement, quatre jeux supplémentaire vont être retirés du catalogue.

Quels jeux quittent le PS Plus en septembre ?

La section “Dernière chance” du PS Plus indique désormais que 16 titres sont sur le départ. Unpacking, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, 13 Sentinels: Aegis Rim et Planet Coaster font ainsi partie des 16 jeux sur la sellette qui seront supprimés le 17 septembre. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour pouvoir en profiter et lancer une dernière partie.

Pour récapituler, voici la liste actualisée des jeux qui disparaîtront du PS Plus à cette date :

Alien Isolation

Cloudpunk

Dragon Ball XenoVerse 2

Horizon Forbidden West

Marvel’s Midnight Suns

Planet Coaster: Console Edition

NieR Replicant

Spiritfarer

Star Ocean: First Departure R

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

SO: The Divine Force

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Star Ocean: The Last Hope

Star Ocean: Till the End of Time

Unpacking

13 Sentinels: Aegis Rim

