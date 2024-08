PS Plus : les jeux de septembre dévoilés, les fans d’Harry Potter vont sauter de joie

Vous l’attendiez, voici le programme du mois de septembre pour les abonnés PS Plus. Plusieurs jeux rejoignent le catalogue dont une sortie day one. Il s’agit d’Harry Potter : Champions de Quidditch.

© Sony

Le mois d’août n’est pas terminé et il est toujours possible de récupérer les jeux offerts. Mais puisqu’on approche du 31, Sony dévoile déjà les titres qui rejoignent son catalogue en septembre. Et bonne nouvelle si vous aimez Harry Potter puisqu’un jeu tiré de la franchise fait son entrée.

À lire > Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le PS Plus

Quels sont les jeux du PS Plus de septembre ?

En septembre, ce sont trois titres qui rejoignent le catalogue PS Plus pour les abonnés aux formules Essential, Extra et Premium. Bonne nouvelle, fans d’Harry Potter : c’est le titre Champions de Quidditch qui arrive pour participer au célèbre sport de l’univers du sorcier. De quoi patienter quelque peu si vous avez déjà terminé Hogwarts Legacy et que vous attendez sa suite dont quelques détails ont été partagés.

Harry Potter : Champions de Quidditch (PS4 et PS5)

Il s’agit d’une belle exclusivité pour les abonnés PS Plus puisque le jeu sort day one sur le service. Ce titre permet d’endosser le rôle de poursuiveur, d’attrapeur, de gardien ou de batteur dans des matchs de Quidditch. Plusieurs cartes sont disponibles en plus d’un mode carrière. Autant dire que ce jeu de sport est le choix parfait pour tous les fans d’Harry Potter. Les graphismes sont dans un esprit cartoon, il est possible de créer son personnage ou d’incarner un visage connu de l’univers.

MLB The Show 24 (PS4 et PS5)

C’est la simulation à réserver aux fans de baseball. Ce nouvel épisode de la franchise vous fait incarner les plus grands noms de la Major League Baseball. MLB The Show 24 permet d’affronter les meilleures équipes en solo ou en multijoueur, aussi bien en local que lors de parties en ligne.

Little Nightmares II (PS4 et PS5)

Si vous aimez les ambiances un peu creepy et les univers dérangeants, Little Nightmares II est parfait. L’histoire de Mono, un petit personnage avec un sac en papier sur la tête qui rencontre Six, héroïne du premier jeu. Il faudra affronter des créatures à travers différents tableaux et résoudre des énigmes pour échapper à la mort.

Quand seront disponibles les jeux PS Plus de septembre ?

Comme expliqué précédemment, ces trois jeux rejoignent le PS Plus de septembre pour les abonnés à partir de la formule Essential :

Harry Potter : Champions de Quidditch (PS4 et PS5)

MLB The Show 24 (PS4 et PS5)

Little Nightmares II (PS4 et PS5)

C’est le 3 septembre, vers 11 heures, que les abonnés pourront récupérer ces trois jeux jusqu’au 1er octobre. Alors n’oubliez pas de réclamer vos copies.