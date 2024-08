PS Plus : plusieurs gros jeux sont sur le départ, dépêchez-vous d’y jouer !

Sony s’apprête à faire un gros ménage dans le catalogue du PlayStation Plus. 12 jeux seront supprimés en septembre dont de gros titres comme Horizon Forbidden West et Alien: Isolation. On fait le point sur les départs prévus.

Le mois d’août a été prolifique pour les abonnés du PlayStation Plus. Le catalogue s’est étoffé de manière significative avec l’ajout de plusieurs titres appréciés comme The Witcher 3 Wild : Hunt et Cult of the Lamb. Les abonnés ont également pu mettre la main pour de bon sur les trois jeux suivants : Lego Star Wars : La Saga Skywalker, Five Nights at Freddy’s Security Breach, Ender Lilies : Quietus of the Knights. Mais qui dit ajouts dit départs, plusieurs jeux étant sur le point de tirer leur révérence.

Sony a mis à jour sa section “Dernière chance de jouer” dans le catalogue du PlayStation Plus. Parmi les départs programmés, les abonnés risquer de déplorer la suppression à venir d’Horizon Forbidden West, suite d’Horizon Zero Dawn où l’on incarne à nouveau Aloy aux prises avec des machines infernales dans un monde ouvert post-apocalyptique.

Quels jeux quittent le PlayStation Plus en septembre ?

D’autres suppressions sont à prévoir. On peut notamment citer le RPG tactique Marvel’s Midnight Suns ou encore Alien: Isolation qui a connu un regain de popularité ces derniers jours en raison de la sortie d’Alien Romulus au cinéma. Voici la liste complète des départs :

Horizon Forbidden West

Marvel’s Midnight Suns

Dragon Ball Xenoverse 2

Alien: Isolation

Nier: Replicant

Spiritfarer

Cloudpunk

Star Ocean: The Divine Force

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

Star Ocean: Till the End of Time

Star Ocean: First Departure R

Star Ocean: The Last Hope

Sony n’a pas fourni de date précise mais la section “Dernière chance de jouer” est généralement mise à jour un mois avant le retrait effectif des titres en question. Les 12 jeux susmentionnés devraient ainsi disparaître du catalogue à la mi-septembre. A noter que le mois prochain, les abonnés du PS Plus vont pouvoir récupérer Harry Potter Quidditch Champions.