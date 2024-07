PS Plus : les jeux d’août sont dévoilés, le meilleur Star Wars est au rendez-vous

Le PS Plus dévoile ses jeux d’août et bonne nouvelle, il y le titre considéré comme la meilleure expérience vidéoludique Star Wars. Retrouvez les nouveautés du catalogue !

Les membres PS Plus profitent d’une flopée de nouveaux jeux en ce mois de juillet et bonne nouvelle, Sony dévoile les ajouts d’août. Les trois titres qui rejoignent le catalogue risquent de faire plaisir aux joueurs puisque deux appartiennent à des franchises acclamées : Star Wars et Five Nights At Freddy’s. En prime, il y a même un Metroidvania en attendant la sortie de Silksong.

Les jeux du PS Plus Extra d’août dévoilés, le meilleur Star Wars est là

En août, il sera possible d’ajouter Lego Star Wars : La Saga Skywalker à votre collection. Il s’agit d’une belle nouveauté pour le PS Plus puisque le titre a été largement salué par les fans. Le jeu est très complet puisqu’il ajoute une large variété de lieux et autres personnages emblématiques de toute la saga Skywalker, c’est-à-dire les 9 films principaux. Lego Star Wars : La Saga Skywalker couvre l’ensemble de la franchise de La Menace fantôme à L’Ascension de Skywalker. Pour beaucoup, c’est la meilleure expérience vidéoludique de la franchise.

Les nouveautés d’août du PS Plus :

Lego Star Wars : La Saga Skywalker

Five Nights at Freddy’s Security Breach

Ender Lilies : Quietus of the Knights

Ensuite, les membres PS Plus pourront récupérer Five Nights at Freddy’s Security Breach. Ce titre est un épisode de la célèbre franchise qui a récemment eu droit à une adaptation cinématographique dont la suite a été officialisée. Elle compte des millions de fans dans le monde et cet épisode met en scène un jeune garçon qui doit survivre aux horribles animatronics tueurs.

Pour finir, il sera possible de récupérer Ender Lilies : Quietus of the Knights, un Metroidvania qui a reçu de très bonnes critiques lors de sa sortie en 2021. Autant dire qu’il s’agit d’une bonne option en attendant jusqu’à ce que Silksong arrive (enfin) dans notre bibliothèque de jeu…