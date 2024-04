Five Nights At Freddy’s 2 : la date de sortie a été dévoilée, il va falloir attendre longtemps

Five Nights At’ Freddy’s 2 est officiel et bonne nouvelle, le studio Blumhouse a partagé sa date de sortie. Malheureusement pour les fans, il va falloir attendre un peu plus d’un an pour découvrir cette suite.

Universal et Blumhouse officialisent, sans surprise, la mise en chantier de Five Nights At Freddy’s 2

Le film a une date de sortie : l’automne 2025

Blumhouse prépare aussi un reboot du Projet Blair Witch

Parmi les surprises du box-office de 2023, il y a eu l’adaptation de Five Nights At Freddy’s. Le film a été le meilleur démarrage de son studio, Blumhouse, le meilleur démarrage d’un film d’horreur cette année-là et le second meilleur démarrage de film adapté d’un jeu vidéo après The Super Mario Bros. dont la suite a une date de sortie. Et en parlant de suite, Five Nights At Freddy’s 2 est officiel et on sait quand il arrivera au cinéma.

La suite de Five Nights At Freddy’s 2 arrive pour l’automne 2025

WE ARE CONFIRMING FOR THE FIRST TIME THAT THERE WILL BE A SEQUEL TO FIVE NIGHTS AT FREDDY’S, COMING FALL 2025. — Blumhouse (@blumhouse) April 10, 2024

Sans surprise puisque le premier épisode a été un immense succès au box-office. Pour un budget de 20 millions de dollars, Five Nights At Freddy’s en a rapporté environ 294 millions dans le monde. Bref, rien d’étonnant à ce que Blumhouse annonce une suite malgré des critiques très moyennes. C’est lors d’un événement qu’il a été annoncé sa date de sortie prévue pour l’automne 2025.

Emma Tammi, réalisatrice du film, avait déjà fait part de son envie de “revenir dans une suite” pour “des choses à régler”. Sur IMDb, on lit qu’elle reprend son poste pour ce second opus avec le retour du casting original comme Josh Hutcherson dans le rôle-titre.

Lors de ce même événement, il a aussi été annoncé qu’un reboot du Projet Blair Witch est en chantier chez Blumhouse, autre bonne nouvelle pour les fans d’horreur. Jason Blum, dirigeant du studio, a annoncé être un “grand admirateur” du film original qui a inventé le found footage, “véritable phénomène culturel”. Selon lui, il n’y aurait pas eu Paranormal Activity sans Blair Witch. Le producteur partage son impatience de “voir où tout cela nous mènera”. Pas de date de sortie pour cette nouvelle version.

Les adaptations de jeux vidéo, une vraie mode à Hollywood

Depuis des mois, les adaptations de jeux vidéo se bousculent et c’est souvent le carton. Les deux films Sonic sont des succès commerciaux, un troisième est en chantier tandis qu’une série sur Knuckles arrive prochainement. The Last of Us est un carton avec une saison 2 en préparation et Tom Holland, aka Peter Parker dans le MCU, a incarné Nathan Drake dans l’adaptation de Uncharted, un autre jeu Naughty Dog.

Toujours pour les franchises Sony, le film Gran Turismo a récolté de bons retours. Des adaptations de God of War et Horizon se préparent aussi. On trouve également Halo chez Paramount+ et, depuis aujourd’hui, Fallout sur Prime Video. Quant à Nintendo, The Legend of Zelda aura droit à son live-action. Bref, la liste est longue et il en manque beaucoup mais ces exemples attestent que les adaptations cinématographiques de jeux vidéo représentent la nouvelle mode à Hollywood.