PS Plus novembre : un leak dévoile les jeux offerts sur PS4 et PS5

La fin du mois approche et la liste des jeux offerts aux abonnés PS Plus en novembre est tombée avant l’annonce officielle de Sony. On vous dit tout !

Nioh 2 © Team Ninja

Le mois dernier, les abonnés PS Plus avaient récupéré Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 et Superhot. Mais quelle sera la cuvée pour le mois de novembre qui se profile ? Pour rappel, cette offre est réservée aux abonnés des trois formules Essential, Extra, Premium. Elle embarque trois titres (PS5 et PS4) que les usagers peuvent récupérer sans frais supplémentaires et garder pour toujours (tant qu’ils souscrivent un abonnement PS Plus).

Très bien informé, le leaker billbil-kun du site Dealabs informe chaque mois les gamers du monde entier sur l’identité de ces jeux, grillant la politesse à Sony. Et il a encore frappé pour le mois de novembre ! On fait le point ci-dessous.

PS Plus : Japon, Poudlard et astronaute

Le premier jeu offert est Nioh 2, disponible sur PS4 et sur PS5 en version remastérisée. Il vous plongera dans le Japon du XVIe siècle infesté de monstres et d’esprits démoniaques dont il faudra vous défaire grâce à vos pouvoirs, vos armes obtenues au fil de l’eau et vos compétences évolutives. Contrairement au premier opus, vous devrez façonner votre propre personnage avant de vous lancer dans l’aventure.

Par ailleurs, Sony a voulu faire plaisir aux amoureux d’Harry Potter qui attendent frénétiquement l’arrivée d’Hogwarts Legacy. Ils pourront ainsi se frotter sans frais supplémentaire à LEGO Harry Potter Collection (PS4) qui regroupe LEGO Harry Potter : Années 1-4 et LEGO Harry Potter : Années 5-7. Sorts, potions, énigmes, duels… Les aventures sont nombreuses dans cette saga magique remixée façon briques.

Enfin, les abonnés pourront mettre la main sur Heavenly Bodies, un jeu où ils apprendront à apprivoiser le déplacement en apesanteur. Ils incarneront un astronaute chargé de mener des missions complexes dans l’espace, entre assemblage de télescopes, entretien de panneaux solaire, pilotage de véhicules spatiaux et études sur la botanique cosmique. Un jeu qui plaira sans nul doute aux amateurs d’ambiances stellaires.

Ces trois jeux pourront être récupérés entre le 1er novembre et le 6 décembre 2022.