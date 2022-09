PS Plus octobre 2022 : voici les trois jeux gratuits sur PS4 et PS5

Alors que septembre touche à sa fin, les abonnés PS Plus se demandent quels seront les jeux offerts en octobre. On vous dit tout !

À quelle sauce seront mangés les abonnés PS Plus pour le mois d’octobre ? En septembre, ils avaient pu récupérer Need for Speed Heat, TOEM et Granblue Fantasy: Versus. Généralement, l’annonce de Sony survient après la révélation du leaker billbil-kun. « Je ne vais pas publier de deal aujourd’hui suite à quelques soucis, mais attendez-vous à Hot Wheels Unleashed et Injustice 2 », a-t-il précisé ce mercredi sur le site Dealabs.

Sony vient de confirmer ses dires. Les joueurs PS4 et PS5 pourront en effet se frotter à Hot Wheels Unleashed. Un jeu de course à la troisième personne où vous pouvez concevoir des circuits et participer à des courses chaloupées à bord de votre voiture. Il est possible d’affronter vos amis en local via l’écran partagé mais aussi de défier d’autres joueurs en ligne et de partager vos créations.

À lire > PS Now : Sony supprime l’abonnement annuel qui permettait d’économiser 60 € sur le PS Plus Premium

PS Plus : super-héros DC et balles au ralenti

Injustice 2 est également inclus dans le lot réservé aux abonnés Essential, Extra et Premium. Ce jeu de combat en deux dimensions vous permet d’incarner les super-héros et les vilains de l’univers DC et de vous castagner comme il se doit. En dehors de la campagne solo, le PvP se décline aussi bien en local qu’en ligne.

Enfin, le troisième jeu qui n’avait pas encore fuité n’est autre que Superhot. Ce jeu de tir à la première personne possède une sacrée particularité : le temps avance seulement quand vous avancez. Cela vous permet d’adapter vos déplacements en conséquence, d’éviter les balles et d’établir les meilleures stratégies possibles. Le tout en collectant précieusement les armes de vos ennemis et en préservant votre barre de vie qui ne se régénère pas.

Notez que ces trois jeux pourront être récupérés du 4 au 31 octobre. Quant aux titres PS Plus du mois de septembre, ils restent disponibles jusqu’au 3 octobre. Que pensez-vous ce nouvelle fournée de jeux du mois ? N’hésitez pas à partager votre ressenti dans l’espace commentaires !