PS3 : achetez maintenant les jeux pour votre collection avant la flambée des prix

Une flambée des prix des jeux PS3 est sur le point d’arriver. Selon Ghetto Gamer, « si vous êtes un collectionneur de jeux rétro, le moment est venu d’acheter des jeux PlayStation 3. Si vous aimez simplement jouer à des jeux sans gaspiller beaucoup d’argent, il est encore temps d’acheter des jeux PlayStation 3 ». En effet, les jeux PS3 sont probablement au prix le plus bas auquel ils seront jamais affichés. La fin du cycle de vie de la PS4 se rapproche à grands pas alors que celui de la PS5 n’a même pas encore commencé. Comme à chaque nouvelle génération de consoles, les jeux PS4 vont baisser en prix tandis que ceux de la précédente génération (PS3) vont augmenter.

Les jeux PS3 vont connaître la même hausse de prix que ceux de la PlayStation 2

Commercialisée en 2006, la PS3 s’est vendue à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde. Sony a annoncé sa mort officielle en 2017 après plus de 10 ans d’existence. C’était la toute première console de Sony à prendre en charge les jeux téléchargeables, donc le nombre de jeux en version boîte a toujours été plus faible que le nombre total de jeux PS3 vendus. Cela contribue évidemment à l’augmentation du prix de ces derniers. Les jeux les plus populaires de l’ère de la PS3 tels que Grand Theft Auto V, la série Uncharted ou même The Last of US ont déjà été remasterisés sur les consoles plus récentes. Il y a aura même un portage de GTA 5 sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

D’ailleurs, les jeux PS2 ont connu un phénomène similaire suite à la pandémie de Covid-19 qui a plongé le monde entier en confinement. Leur prix a augmenté puisque le marché des jeux vidéo rétro a effectivement pris de l’ampleur avec autant de joueurs bloqués à domicile. Il ne faut aussi pas oublier que les jeunes qui ont connu la PS3 sont maintenant adultes. Le facteur nostalgique rentre alors en compte dans leur choix d’acheter des jeux PS3 ou PS4 par exemple.

Les collectionneurs de jeux vidéo risquent d’avoir du mal à continuer leur passion dans quelques années si les consoles deviennent totalement digitales. Heureusement, la PS5 standard sera toujours capable de lire des disques de jeu et elle est rétrocompatible avec 4 000 jeux PS4.

