PS5 : la console de Sony peut-elle lire les jeux sur disque ?

Sony va lancer deux modèles de sa console next-gen, la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition. Elles sont identiques en tout point à l’exception d’une chose : le lecteur Blu-ray. Pour répondre à la question de cet article, la PlayStation 5 pourra lire les jeux sur disque. Quant à elle, la PlayStation 5 Digital Edition ne pourra faire tourner que les jeux dématérialisés. À ce sujet, nous vous avons appris hier que l’installation des jeux dématérialisés sera personnalisable sur les deux modèles de la PS5.

Les jeux PS5 seront stockés sur des disques de 100 Go

L’architecte de la PS5, Mark Cerny, a détaillé le fonctionnement de la console japonaise next-gen, et plus particulièrement son lecteur de disque. Le modèle standard de la PlayStation 5 est bel et bien équipé d’un lecteur Blu-ray 4K Ultra HD. Celui-ci va lui permettre de lire tous les jeux sur disque, mais également du contenu multimédia tel que des films.

De plus, les jeux PS5 seront stockés sur des disques Blu-ray de 100 Go. Comme l’a expliqué Mark Cerny, l’avantage d’utiliser des disques de cette taille est d’éviter de commercialiser des jeux sur deux disques différents. Par exemple, les versions boîtes de Red Dead Redemption 2 et The Last of Us Part II contiennent actuellement deux disques pour la PS4. Il ne faut pas non plus oublier que les jeux seront installés sur un SSD ultrarapide. Ainsi, les temps de chargement sont inexistants, ce qui présente étonnamment un inconvénient pour les développeurs de jeux vidéo.

Enfin, si vous ne le saviez pas encore, la PlayStation 5 sera également compatible avec les jeux PS4. Sony vérifie en effet la rétrocompatibilité de 4 000 jeux de la PlayStation 4.

