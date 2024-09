PS5 : cette exclu est si mauvaise que Sony prend une décision incroyable

© Envato

Concord sera mis hors ligne le 6 septembre 2024 suite à des retours mitigés des joueurs

Firewalk Studios offre un remboursement intégral à tous les acheteurs, avec des procédures spécifiques selon la plateforme d’achat

Les développeurs explorent de nouvelles options pour l’avenir du jeu tout en remerciant leur communauté pour son soutien

Lorsque l’on pense aux exclusivités PS5, il s’agit souvent de productions de qualité. Entre le remake de The Last of Us Part I, Final Fantasy XV ou encore Returnal, les joueurs font confiance à Sony en termes de qualité. Sauf que l’entreprise fait face à une situation inédite avec Concord.

Concord ferme ses portes, la sauce ne prend pas

L’exclusivité PS5, également disponible sur PC, a été lancée le 23 août et pourtant, le jeu ferme ses portes. Les retours sont tellement mitigés que son développeur, Firewalk Studios, arrête les frais. Il s’agit d’une décision extrêmement rapide qui montre que le titre n’a pas su trouver son public.

En conséquence, Concord sera mis hors ligne à partir du 6 septembre 2024. Firewalk Studios a immédiatement cessé la vente du jeu et s’engage à rembourser intégralement tous les acheteurs, que ce soit sur PS5 ou PC. Les modalités de remboursement varient selon la plateforme d’achat.

Comment se faire rembourser Concord ?

Pour les achats sur PlayStation Store ou PlayStation Direct, le remboursement est effectué sur le moyen de paiement d’origine. Les clients sont avertis que ce processus peut prendre entre 30 et 60 jours pour apparaître sur leurs relevés bancaires. Si le moyen de paiement initial n’est plus disponible, le montant est crédité sur le portefeuille PSN.

Steam procédera aux remboursements dans les jours à venir et enverra une confirmation à chaque joueur une fois le processus terminé. Quant à l’Epic Games Store, la plateforme contactera directement ses clients pour confirmer le traitement du remboursement, qui s’effectuera également dans les prochains jours.

Pour les copies physiques achetées chez d’autres détaillants, les clients sont invités à suivre la procédure de remboursement spécifique au point de vente.

Firewalk Studios remercie sa communauté de “Freegunners” pour leur soutien et leur passion. Seule consolation, le studio promet de donner des nouvelles à propos de l’univers de Concord malgré cet énorme bide. Notamment en termes de joueurs puisque sur Steam, on en compte à peine une dizaine au moment où ces lignes sont rédigées.