PS5 : cette exclu sublime arrive sur PC, elle est plus belle que jamais

© Sony

De plus en plus d’exclusivités PlayStation arrivent sur d’autres supports. Until Dawn, titre majeure de la PS4 paru en 2015, devrait bientôt sortir sur PS5 et surtout sur PC. Même certains titres PS5 plus récents que le jeu de Supermassive Games, comme Final Fantasy 16, ne sont exclusifs que temporairement à la console de Sony et finiront irrémédiablement par arriver les autres plateformes.

Justement, une bonne partie des joueurs attend depuis un moment qu’Horizon Forbiden West : Complete Edition paraisse enfin sur PC. L’attente touche bientôt à sa fin, puisque Sony vient de dévoiler sa date de sortie.

Une des meilleures exclusivités PS5 arrive sur PC le 21 mars

En septembre dernier, Sony annonçait la sortie d’Horizon Forbidden West : Complete Edition pour le 6 octobre sur PS5 et début 2024 sur PC. Depuis, les joueurs attendaient enfin de savoir quand ils pourraient découvrir la deuxième aventure d’Aloy. On sait désormais que la version étoffée d’Horizon Forbidden West sortira le 21 mars prochain sur PC.

Évidemment, le soft profitera d’une fréquence d’images déverrouillées sur ce support. Il prendra aussi en charge le DLSS 3 de Nvidia, comme Ratchet & Clank : Rift Apart paru sur PC en juillet 2023. Rappelons que le DLSS 3 rend vos jeux plus fluides et améliore la qualité de l’image grâce à l’intelligence artificielle. Horizon Forbidden West supporte également l’AMD FSR. Grâce au DirectStorage, vous bénéficierez de temps de chargement réduits sur PC.

Bien sûr, Sony récompense le public de sa patience avec quelques bonus. Vous pourrez récupérer la tenue Héritage nora et la Lance Héritage nora en associant votre compte Steam au PlayStation Network. Deux tenues et armes spéciales sont aussi offertes à tous les joueurs. En outre, la version PC comprend des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage).

À lire > Faut-il faire Horizon Zero Dawn avant Horizon Forbidden West ?

Pour jouer, vous pouvez aussi bien utiliser le combo clavier et souris qu’une manette DualSense. L’accessoire vous permettra de « pour profiter d’une expérience immersive grâce aux gâchettes adaptatives qui vous font ressentir la tension de la corde de votre arc et au retour haptique qui retranscrit l’impact de vos armes au corps-à-corps », s’enthousiasme PlayStation sur son blog.

Vous pouvez déjà précommander la version PC d’Horizon Forbidden West : Complete Edition sur Steam et l’Epic Games Store pour la somme de 59,99 €. Cela vous donnera accès à la tenue Marée noire et à l’arc Marée noire pour Aloy lors de la sortie le 21 mars 2024.