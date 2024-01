Cette exclu PS4 adorée va enfin débarquer sur PS5 et PC

Si vous avez eu la PS4 et que vous appréciez les jeux d’horreur, vous avez forcément joué et rejoué à cette exclusivité de Supermassive Games qui pourrait bien sortir sur PS5 et PC cette année. Il s’agit d’Until Dawn.

Il s’agirait d’un remaster ou d’un remake.

Sony devrait dévoiler cette édition en février.

Le studio Supermassive Games s’est fait un nom dans le domaine du jeu d’horreur, avec des titres comme The Dark Pictures Anthology et Little Nightmares. Son premier jeu du genre, Until Dawn, était exclusif à la PlayStation 4, mais selon une nouvelle rumeur, cela pourrait changer prochainement, alors que Sony élargit son catalogue de jeux PC.

La rumeur provient du leaker et data miner réputé billbil-kun (du site français Dealabs) qui affirme qu’Until Dawn sera bientôt annoncé pour les plateformes PlayStation 5 et PC, mettant fin à l’exclusivité PlayStation 4 qui date de 2015.

Until Dawn : une nouvelle version pour PS5 et PC en préparation ?

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le jeu, Until Dawn est une expérience horrifique où le joueur fait des choix pour huit amis coincés ensemble dans un chalet isolé sur une montagne. Selon la façon dont le joueur gère les différentes situations impliquant des clichés du genre, les huit protagonistes peuvent survivre ou mourir au fil de l’histoire, offrant plusieurs scénarios possibles avec une grande rejouabilité.

Le jeu met également en scène des acteurs comme Rami Malek, Peter Stormare et Hayden Panettiere.

Selon la rumeur donc, cette nouvelle version pourrait être un remaster ou un remake de l’expérience originale, avec les plateformes PlayStation 5 et PC comme cibles. Alors que le jeu original est jouable sur PlayStation 5 via la rétrocompatibilité, ce serait la première fois qu’un titre est proposé nativement sur la console de nouvelle génération, probablement avec des graphismes et du contenu améliorés.

Until Dawn a également fait parler de lui récemment pour son adaptation cinématographique. Le réalisateur de Shazam et Lights Out, David F. Sandberg, est chargé de diriger ce projet.

Sony serait en train de préparer une annonce officielle de cette nouvelle édition d’Until Dawn pour « dans les 15 jours ». Bien que cette rumeur soit à prendre avec des pincettes tant qu’aucune confirmation n’émane de Sony ou de Supermassive, des bruits de couloir évoquent aussi un prochain événement PlayStation, où plus d’informations sur Death Stranding 2 pourraient être révélées.